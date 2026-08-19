Варикоз 2-й степени на ВЛК: разница между пунктами 42-б и 42-в статьи Перечня заболеваний

Медицинское обследование. Фото: Ровенская областная государственная администрация

Медицинские комиссии военкоматов допускают противоречия при оценке варикоза. Бывают случаи, когда при варикозе врачи фиксируют вторую степень заболевания, но признают военнообязанного полностью годным по пункту 42-в. Такой диагноз требует УЗИ вен и позволяет служить только в тылу.

Объяснения, в частности, дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Как обжаловать неверное заключение ВЛК относительно тяжести варикоза

Несоответствие между диагнозом, указанным в медицинской карте, и примененной статьей Расписания болезней является распространенным основанием для пересмотра заключений военно-врачебных комиссий.Согласно статье 42 Расписания болезней и пункту 5 Пояснений по её применению, закреплённым в приложениях 1 и 2 к Положению о военно-медицинской экспертизе в Вооружённых Силах Украины (приказ Министерства обороны Украины № 402 от 14 августа 2008 года), варикозное расширение вен классифицируется по шкале CEAP.

Применение пункта 42-в предполагает отсутствие нарушений кровообращения и соответствует классам C0–C1, когда присутствуют только ретикулярные сосуды или сосудистые звездочки. В свою очередь, пункт 42-б охватывает классы C2–C3, которые сопровождаются венозной недостаточностью, расширением подкожных вен, зудом и отеками, исчезающими после ночного отдыха.

Присвоение пункта 42-б означает ограничение годности: военнообязанный может служить только в подразделениях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учебных заведениях, центрах подготовки, медицинских, связных, логистических или охранных формированиях.

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"Определять отсутствие нарушения кровообращения только путем внешнего осмотра в Вашей ситуации недостаточно. Та же самая норма требует, чтобы диагноз отражал стадию процесса и степень функциональных нарушений, а решение принималось после клинического обследования с применением объективных методов. Основным исследованием является ультразвуковое дуплексное ангиосканирование вен обеих нижних конечностей с определением", — пояснил Юрий Айвазян.

Однако нормативы приказа № 402 обязывают врачей принимать решения только после полноценного клинического обследования с использованием объективных методов. Базовым диагностическим стандартом в таких случаях является ультразвуковое дуплексное ангиосканирование сосудов обеих ног. Это исследование должно четко зафиксировать работоспособность венозных клапанов на глубоком и поверхностном уровнях, наличие и продолжительность патологического обратного кровотока, точный диаметр сосудов, а также признаки тромбозов или реканализации после перенесенных осложнений.

Для формирования надлежащей доказательной базы необходимо самостоятельно пройти дуплексное сканирование и получить официальное заключение сосудистого хирурга с указанием конкретного класса CEAP, степени недостаточности и патологических рефлюксов.

Врачи поставили правильный диагноз — как обжаловать решение ВЛК для ТЦК

Если районная или городская ТКК приняла необоснованное постановление, то гражданину следует подать жалобу в ВЛК более высокого уровня — областную ТКК и СП (в столице это будет ВЛК Киевской городской ТКК).

Одновременно в районный центр комплектования подается письменное заявление о несогласии с решением и требование направить документы на областное обследование. К жалобе обязательно прилагаются копия обжалуемого постановления комиссии, протокол дуплексного ангиосканирования обеих конечностей, заключение сосудистого хирурга и все предыдущие медицинские карты. Если областная комиссия откажется изменить пункт 42-в на 42-б, её решение можно обжаловать в штатной ВЛК.

Также Новини.LIVE писали о том, что предприятия могут на законных основаниях включать своих сотрудников, работающих удаленно из-за рубежа, в общий лимит для бронирования. Отдельно юристы объяснили, можно ли бронировать работников из-за рубежа, которые не проходили ВЛК.

Отсутствие заранее собранной медицинской документации при прохождении ВЛК значительно снижает шансы получить объективный вердикт о годности. Юристы объяснили на примере собственной практики, почему устные показания и жалобы врачу не сработают, и поэтому заключение ВЛК будет противоречить реальному состоянию здоровья.