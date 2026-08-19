Ошибки ВЛК при варикозе: как обжаловать решение о годности

Медицинское обследование. Фото: Ровенская областная государственная администрация

Светлана Красноштан Редактор

Медицинские комиссии военкоматов допускают противоречия при оценке варикоза. Бывают случаи, когда при варикозе врачи фиксируют вторую степень заболевания, но признают военнообязанного полностью годным по пункту 42-в. Такой диагноз требует УЗИ вен и позволяет служить только в тылу.

Объяснения, в частности, дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Как обжаловать неверное заключение ВЛК относительно тяжести варикоза

Несоответствие между диагнозом, указанным в медицинской карте, и примененной статьей Расписания болезней является распространенным основанием для пересмотра заключений военно-врачебных комиссий.Согласно статье 42 Расписания болезней и пункту 5 Пояснений по её применению, закреплённым в приложениях 1 и 2 к Положению о военно-медицинской экспертизе в Вооружённых Силах Украины (приказ Министерства обороны Украины № 402 от 14 августа 2008 года), варикозное расширение вен классифицируется по шкале CEAP.

Применение пункта 42-в предполагает отсутствие нарушений кровообращения и соответствует классам C0–C1, когда присутствуют только ретикулярные сосуды или сосудистые звездочки. В свою очередь, пункт 42-б охватывает классы C2–C3, которые сопровождаются венозной недостаточностью, расширением подкожных вен, зудом и отеками, исчезающими после ночного отдыха.

Присвоение пункта 42-б означает ограничение годности: военнообязанный может служить только в подразделениях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учебных заведениях, центрах подготовки, медицинских, связных, логистических или охранных формированиях.

"Определять отсутствие нарушения кровообращения только путем внешнего осмотра в Вашей ситуации недостаточно. Та же самая норма требует, чтобы диагноз отражал стадию процесса и степень функциональных нарушений, а решение принималось после клинического обследования с применением объективных методов. Основным исследованием является ультразвуковое дуплексное ангиосканирование вен обеих нижних конечностей с определением", — пояснил Юрий Айвазян.

Однако нормативы приказа № 402 обязывают врачей принимать решения только после полноценного клинического обследования с использованием объективных методов. Базовым диагностическим стандартом в таких случаях является ультразвуковое дуплексное ангиосканирование сосудов обеих ног. Это исследование должно четко зафиксировать работоспособность венозных клапанов на глубоком и поверхностном уровнях, наличие и продолжительность патологического обратного кровотока, точный диаметр сосудов, а также признаки тромбозов или реканализации после перенесенных осложнений.

Для формирования надлежащей доказательной базы необходимо самостоятельно пройти дуплексное сканирование и получить официальное заключение сосудистого хирурга с указанием конкретного класса CEAP, степени недостаточности и патологических рефлюксов.

Врачи поставили правильный диагноз — как обжаловать решение ВЛК для ТЦК

Если районная или городская ТКК приняла необоснованное постановление, то гражданину следует подать жалобу в ВЛК более высокого уровня — областную ТКК и СП (в столице это будет ВЛК Киевской городской ТКК).

Одновременно в районный центр комплектования подается письменное заявление о несогласии с решением и требование направить документы на областное обследование. К жалобе обязательно прилагаются копия обжалуемого постановления комиссии, протокол дуплексного ангиосканирования обеих конечностей, заключение сосудистого хирурга и все предыдущие медицинские карты. Если областная комиссия откажется изменить пункт 42-в на 42-б, её решение можно обжаловать в штатной ВЛК.

Также Новини.LIVE писали о том, что предприятия могут на законных основаниях включать своих сотрудников, работающих удаленно из-за рубежа, в общий лимит для бронирования. Отдельно юристы объяснили, можно ли бронировать работников из-за рубежа, которые не проходили ВЛК.

Отсутствие заранее собранной медицинской документации при прохождении ВЛК значительно снижает шансы получить объективный вердикт о годности. Юристы объяснили на примере собственной практики, почему устные показания и жалобы врачу не сработают, и поэтому заключение ВЛК будет противоречить реальному состоянию здоровья.