Освобождение от мобилизации для единственного работника: разъяснения юристов

Мужчина работает на предприятии, подписывает документы. Фото: коллаж Новини.LIVE, Pexels

Светлана Красноштан Редактор

Если в штате компании, имеющей критически важное значение для экономики, находится только один военнообязанный, на него не распространяется действие 50-процентной квоты на отсрочку от мобилизации. В таком случае предприятие имеет законное право оформить отсрочку для этого единственного работника.

Такой ответ дали юристы на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

Как забронировать единственного работника от мобилизации

Статус критически важного предприятия позволяет работодателям бронировать сотрудников, даже если в компании работает только один военнообязанный. Юристы объясняют, что общие ограничения по квотам в такой специфической ситуации не действуют, а состояние здоровья самого специалиста никоим образом не влияет на процесс получения отсрочки.

Чтобы получить возможность защитить персонал от призыва, украинские компании и организации должны сначала приобрести статус критически важных для отечественной экономики. По общему правилу, такие учреждения не могут оформить отсрочку для всего штата, ведь законодательство предусматривает жесткий лимит: забронировать разрешается лишь половину от общего количества военнообязанных.

Однако существуют исключения, при которых правило 50-процентной квоты полностью отменяется. Детали такой процедуры разъяснил юрист Владислав Дерий, отвечая на запрос представителя одного из экономически важных предприятий. Специалиста спросили о ситуации, когда в штате компании числится только один работник, подлежащий воинскому учету.

По словам юриста, в этом редком случае квотирование теряет силу, и человека гарантированно забронируют.

Ответ юриста. Фото: скриншот

"В соответствии с пунктом 13 постановления КМУ № 76 в случае, когда на критически важном предприятии, в критически важном учреждении работает один военнообязанный работник, который в соответствии с законом подлежит бронированию, установленные ограничения относительно количества военнообязанных, подлежащих бронированию, не применяются", — пояснил эксперт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что статус забронированного автоматически аннулируется после увольнения сотрудника. Юрист объяснил, как долго длится этот процесс.

Также в настоящее время серьёзным препятствием для получения нового бронирования по месту работы может стать уведомление о нахождении в розыске, статус которого военнообязанные чаще всего получают из-за неурегулированных проблем с военно-учётными документами и несвоевременного обновления своих данных.