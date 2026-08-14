Освобождение от призыва: скольким священникам дали бронирование

Священник УГКЦ. Фото иллюстративное: ugcc.ua

Любомир Кучер Редактор, юрист

На Хмельнитчине бронирование от мобилизации получили 340 священнослужителей. 319 из них — руководители религиозных организаций, а еще 21 — священники, работающие по трудовым договорам. От призыва освобождают только представителей духовенства, чьи организации государство признало критически важными для населения в особый период.

Об этом 11 августа сообщило Суспільне Хмельницкий, передает Новини.LIVE.

Какие конфессии получили бронь и кому отказывают

Больше всего забронированных священников принадлежат к Православной Церкви Украины — 130 человек. Также забронировали 65 представителей Римско-Католической Церкви, 48 баптистов, 44 пятидесятника и 22 греко-католика. Кроме того бронь предоставили 14 священникам других протестантских и харизматичных церквей, десятерым адвентистам седьмого дня, двум представителям иудейской общины, двум священникам из мессианской общины, а также по одному пастырю от мусульманской общины, мормонов и Свидетелей Иеговы.

Государство предоставляет бронь священникам при соблюдении двух условий. Во-первых, религиозная организация должна входить в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения. Во-вторых, должность священнослужителя должна находиться в специальном утвержденном списке.

Представители Украинской Православной Церкви (УПЦ) отсрочку не получают, ведь профильная служба не считает эти религиозные общины критически важными. В общей сложности в регионе функционирует 2 008 религиозных организаций, но критически важными признали только 648. Информацию о количестве мобилизованных священников государственные органы не фиксируют.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что мужчина оформил несовершеннолетнему сыну фиктивную инвалидность. Благодаря таким документам нарушитель получил не только отсрочку, но и выплаты от государства. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката, партнера АО RELIANCE Ирину Цыбко сообщал, что добровольцы могут попасть в избранную воинскую часть, даже не обращаясь в ТЦК и СП. Нужно определиться с подразделением и должностью, пройти собеседование, получить рекомендательное письмо и пройти ВВК. После этого командир части может издать приказ о зачислении в армию.