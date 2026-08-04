Как отчисление из магистратуры влияет на справку из ЕДЕБО

Передача пакета документов и лекция в университете. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Freepik, социальные сети

На время обучения в высшем учебном заведении военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку. Однако если студента отчислили, то при попытке повторного поступления возникают законные основания для отказа в оформлении отсрочки из-за нарушения последовательности получения образования в системе ЕДЕБО.

Юрист Юри Айвазян указал, какой нюанс может помешать процессу оформления отсрочки для ранее отчисленных студентов, передает Новини.LIVE.

Как восстановиться в магистратуре после отчисления без нарушения последовательности обучения

Адвокат Юрий Айвазян разъяснил нюансы получения справки из ЕДЕБО для военнообязанных магистрантов, ранее прерывавших обучение, подчеркнув, что безопасным вариантом для отсрочки является восстановление, а не повторное поступление.

Юрий Айвазян ответил на вопрос о возможных трудностях с отсрочкой от мобилизации для 26-летнего мужчины, который в октябре достигнет этого возраста, имеет диплом бакалавра и планирует вновь поступить на магистратуру. Ситуация осложняется тем, что студент уже поступал в магистратуру ранее, однако в 2024 году его отчислили.

По словам специалиста, возраст студента никак не влияет на содержание справки из ЕДЕБО, необходимой для ТЦК. Главными критериями остаются форма обучения, уровень образования и конкретный способ оформления студенческого статуса. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» право на отсрочку имеют те, кто получает высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. Однако ЕДЕБО при формировании документа анализирует всю образовательную биографию.

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Если гражданин будет поступать заново, система зафиксирует предыдущее зачисление, отчисление в 2024 году и повторный прием. В таком случае будет сформирован вывод о нарушении последовательности обучения. Министерство образования и науки Украины четко разъясняет, что повторный зачет на тот же образовательный уровень после отчисления расценивается как нарушение независимо от смены специальности.

Иной результат будет в случае официального восстановления в прежнем вузе, перевода или восстановления из другого учебного заведения. Тогда предыдущий и нынешний периоды обучения будут рассматриваться как единый непрерывный процесс получения степени магистра, а ЕДЕБО выдаст справку с положительной отметкой. Процедура восстановления регулируется приказом МОН № 134 от 7 февраля 2024 года и зависит от устранения академической разницы и наличия программы.

Для минимизации рисков адвокат советует заранее получить академическую справку и приказ об отчислении из прежнего университета, подавать заявление именно на восстановление, а не на новое поступление, а также проверить отчет «История обучения» в ЕДЕБО до подписания договора и оплаты. После успешного восстановления необходимо заказать справку по форме приложения 9 в соответствии с постановлением Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года.

Как ранее писали Новини.LIVE, в промежутке между окончанием колледжа и поступлением в университет возникает временный разрыв, когда эта защита не действует, и различные виды рабочих отпусков не спасают от риска мобилизации.

В то же время законное право на отсрочку сохраняется за аспирантами дневной формы обучения как в украинских, так и в зарубежных вузах, хотя в случае обучения за рубежом для этого необходимо соответствовать ряду четких законодательных критериев.