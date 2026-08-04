Отчислили во время обучения в магистратуре: юрист советует не поступать заново

Передача пакета документов и лекция в университете. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Freepik, социальные сети

Светлана Красноштан Редактор

На время обучения в высшем учебном заведении военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку. Однако если студента отчислили, то при попытке повторного поступления возникают законные основания для отказа в оформлении отсрочки из-за нарушения последовательности получения образования в системе ЕДЕБО.

Юрист Юри Айвазян указал, какой нюанс может помешать процессу оформления отсрочки для ранее отчисленных студентов, передает Новини.LIVE.

Как восстановиться в магистратуре после отчисления без нарушения последовательности обучения

Адвокат Юрий Айвазян разъяснил нюансы получения справки из ЕДЕБО для военнообязанных магистрантов, ранее прерывавших обучение, подчеркнув, что безопасным вариантом для отсрочки является восстановление, а не повторное поступление.

Юрий Айвазян ответил на вопрос о возможных трудностях с отсрочкой от мобилизации для 26-летнего мужчины, который в октябре достигнет этого возраста, имеет диплом бакалавра и планирует вновь поступить на магистратуру. Ситуация осложняется тем, что студент уже поступал в магистратуру ранее, однако в 2024 году его отчислили.

По словам специалиста, возраст студента никак не влияет на содержание справки из ЕДЕБО, необходимой для ТЦК. Главными критериями остаются форма обучения, уровень образования и конкретный способ оформления студенческого статуса. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» право на отсрочку имеют те, кто получает высшее образование по дневной или дуальной форме обучения. Однако ЕДЕБО при формировании документа анализирует всю образовательную биографию.

Если гражданин будет поступать заново, система зафиксирует предыдущее зачисление, отчисление в 2024 году и повторный прием. В таком случае будет сформирован вывод о нарушении последовательности обучения. Министерство образования и науки Украины четко разъясняет, что повторный зачет на тот же образовательный уровень после отчисления расценивается как нарушение независимо от смены специальности.

Иной результат будет в случае официального восстановления в прежнем вузе, перевода или восстановления из другого учебного заведения. Тогда предыдущий и нынешний периоды обучения будут рассматриваться как единый непрерывный процесс получения степени магистра, а ЕДЕБО выдаст справку с положительной отметкой. Процедура восстановления регулируется приказом МОН № 134 от 7 февраля 2024 года и зависит от устранения академической разницы и наличия программы.

Для минимизации рисков адвокат советует заранее получить академическую справку и приказ об отчислении из прежнего университета, подавать заявление именно на восстановление, а не на новое поступление, а также проверить отчет «История обучения» в ЕДЕБО до подписания договора и оплаты. После успешного восстановления необходимо заказать справку по форме приложения 9 в соответствии с постановлением Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года.

Как ранее писали Новини.LIVE, в промежутке между окончанием колледжа и поступлением в университет возникает временный разрыв, когда эта защита не действует, и различные виды рабочих отпусков не спасают от риска мобилизации.

В то же время законное право на отсрочку сохраняется за аспирантами дневной формы обучения как в украинских, так и в зарубежных вузах, хотя в случае обучения за рубежом для этого необходимо соответствовать ряду четких законодательных критериев.