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Главная Мобилизация Отказ от дополнительного обследования: что ждет военнообязанного

Отказ от дополнительного обследования: что ждет военнообязанного

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 12:20
Отказ от дополнительного обследования: что ждет военнообязанного
Медицинский осмотр на ВВК. Фото: УНІАН

Дополнительное обследование требуется в некоторых случаях, когда военно-врачебная комиссия не может точно установить годность или непригодность гражданина к службе в ВСУ. Врачи ВВК могут выписать даже несколько направлений на дообследование. Игнорирование хотя бы одного направления может привести к объявлению в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Зачем нужна ВВК

Одним из ключевых элементов всеобщей мобилизации является военно-врачебная комиссия. В мирное время военно-врачебная комиссия также необходима для организации и проведения воинского учета.

Именно военно-врачебная комиссия определяет, кто из военнослужащих годен к военной службе. Годящихся после заключения ВВК могут мобилизовать после вручения им мобилизационного распоряжения.

В некоторых случаях военно-врачебная комиссия не может определить годность или негодность гражданина к службе в ВСУ. Тогда гражданина могут направить на дополнительное медицинское обследование.

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Направление на дополнительное обследование игнорировать нельзя, иначе будет розыск ТЦК

К юристам обратился гражданин, оказавшийся в такой ситуации. После прохождения ВВК он получил несколько направлений на дополнительные обследования в больницах.

Мужчина поинтересовался, может ли он проигнорировать часть этих направлений. Юристы, комментируя такой случай, подчеркнули, что этого делать нельзя, иначе ТЦК будет иметь право применить к военнообязанному соответствующие санкции.

Так, адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Если Вы не пройдете все дополнительные обследования, вполне вероятно, что ВВК не сможет сделать объективное заключение о Вашем статусе годности. У вас также могут возникнуть проблемы из-за неполного прохождения комиссии". Гражданина в такой ситуации могут даже объявить в розыск.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что врач ВВК имеет право направить гражданина на дополнительное обследование.

Врачи военно-врачебной комиссии имеют право самостоятельно направлять граждан на дополнительное обследование. Это необходимо для уточнения первоначального диагноза. Однако в некоторых случаях, связанных, в частности, с состоянием здоровья гражданина, делать это не рекомендуется.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что игнорировать часть направлений от ВЛК нельзя.

Во время военно-врачебной комиссии гражданина могут направить на дополнительное обследование. В некоторых случаях таких обследований может быть несколько. Отказываться от какого-либо из них военнообязанный гражданин не должен, это может обернуться проблемами для него самого.

ВВК розыск медосмотр
Александр Коваленко - Редактор
Автор:
Александр Коваленко
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