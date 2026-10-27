Военные на учениях. Фото: 22-я ОМБр

Отказ командира уволить со службы по истечении срока контракта не всегда является законным, и его можно обжаловать. Украинские суды отменяют такие решения и признают незаконным принудительное продление срока службы. Защитить свои права военнослужащие могут посредством административного иска.

Об этом сообщила юрист Алла Тимина, передает Новини.LIVE.

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Старые контракты и новая норма закона

После обновления мобилизационного законодательства 18 мая 2024 года в Законе "О воинской обязанности и военной службе" появилось четкое основание для увольнения — истечение срока контракта. Закон № 3633-IX требует соблюдения лишь трех условий: чтобы договор был подписан во время военного положения, его срок истек, а военнослужащий при этом не желает продолжать службу.

Однако на практике командование часто отклоняет рапорты тех бойцов, которые заключали контракты в 2022 или 2023 годах. Аргумент руководства сводится к тому, что новое основание якобы действует только для документов, подписанных после 18 мая 2024 года. Юристы подчеркивают, что такая логика ошибочна.

Текст закона не содержит никаких временных ограничений или привязки к конкретной дате подписания.

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Почему отказы командования являются незаконными

Судебная система Украины рассматривает военную службу не как разовый факт подписания документов, а как длительные правоотношения. Соответственно, право на увольнение оценивается в соответствии с законами, действующими непосредственно в день подачи и рассмотрения рапорта, а не в год призыва.

Эту позицию подтверждают высшие судебные инстанции:

Конституционный Суд Украины в решении № 5-р(I)/2019 от 12 июля 2019 года постановил, что новое регулирование применяется к длительным отношениям со дня его вступления в силу.

Верховный Суд в постановлении от 31 марта 2021 года (дело № 803/1541/16) отметил, что старые редакции законов можно применять только в том случае, если это прямо оговорено в качестве исключения в новом документе. Обновленный закон таких оговорок не содержит.

Типичные причины отказов, которые отменяются в судах

Обжаловать решение воинской части можно через административный суд. Судьи имеют полномочия не просто признать отказ противоправным, но и прямо обязать командование уволить лицо со службы.

Чаще всего суды отменяют отказы, основанные на следующих аргументах руководства:

рассмотрение контракта исключительно в соответствии со старой редакцией закона;

издание командиром приказа о принудительном продлении срока действия контракта сверх установленных пределов;

непредставление военнослужащим рапорта ровно в день истечения срока действия договора.

Например, Окружной административный суд 27 сентября 2025 года (дело № 600/1855/25-а) признал незаконным отказ бойцу, который подписал шестимесячный контракт 29 октября 2022 года, а рапорт подал только 31 октября 2024 года. Это решение доказывает, что обращаться за увольнением можно и после фактического истечения срока.

Апелляционные суды также массово поддерживают военных (дела № 560/12865/24 и № 580/6350/24). В рамках последнего дела Верховный Суд даже отказал воинской части в открытии кассационного производства, признав приказ о продлении контракта сверх нормы незаконным.

Новини.LIVE сообщали, что все военные, заключившие контракт после 24 февраля 2022 года, получили право уволиться со службы по истечении срока контракта. Впрочем, военнослужащий обязан заранее подать официальный рапорт, а на практике командиры нередко создают искусственные и незаконные препятствия, чтобы затянуть демобилизацию.

В то же время закон предоставляет годовую отсрочку от мобилизации только тем, кто заключал контракт в возрасте от 18 до 25 лет сроком на один год. Кроме того, крайне важно юридически правильно уведомить командование о своём уходе.

Параллельно в Минобороны разъяснили правила службы для бойцов с боевой инвалидностью или тех, кого ВЛК признала годными только для тыловых подразделений. Такие военнослужащие имеют полное право оставаться в строю и подписывать контракты. Для них предусмотрены конкретные штатные должности в частях обеспечения, логистики, учебных центрах и подразделениях связи.