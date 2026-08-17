Отказ в выезде из-за родственника-ухилянта: законно ли это в ГПСУ

Проверка документов пограничниками. Фото: ГПСУ

Светлана Красноштан Редактор

Бывают случаи, когда попытка пересечь границу для ухода за родителем может обернуться отказом из-за того, что другой член семьи в свое время не вернулся в Украину. Однако юристы поясняют, что такие действия пограничной службы являются незаконными, и дают рекомендации, как защитить свои права в суде или посредством административных жалоб.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на слова юриста Юрия Айвазяна.

Имеет ли право пограничник развернуть обратно сопровождающего родственника, если у него был другой опекун

Ситуации, когда пограничники отказывают в выезде сопровождающим лицам из-за того, что предыдущий опекун нарушил сроки возвращения, к сожалению, стали распространенными. К юристам обращаются граждане с подобными проблемами. В частности, при попытке пересечения границы на пункте пропуска "Шегини" 5 августа человеку отказали с требованием сначала вернуть брата, который выехал в 2024 году и остался за границей.

Юрист Юрий Айвазян отметил, что подобный аргумент со стороны пограничников является противоправным. Ответственность за невозвращение предыдущего сопровождающего не может автоматически перекладываться на другого сына, который имеет собственный законный пакет документов для ухода за отцом.

Согласно нормам постановления Кабинета Министров Украины № 57 от 27 января 1995 года, совершеннолетний сын может сопровождать отца с I или II группой инвалидности при наличии акта об установлении факта осуществления ухода, справки о компенсации или документов о совместном проживании.

Если же инвалидности нет, но имеется потребность в постоянном постороннем уходе, необходимы свидетельство о рождении и заключение врачебно-консультативной комиссии. Хотя правила действительно обязывают указанное лицо вернуться в Украину вместе с отцом, нарушение этой обязанности братом не лишает другого родственника права на выезд и сопровождение.

Существует уже устоявшаяся судебная практика по аналогичным делам. В частности, Юрий Айвазян привел в качестве примера вердикты в судебных решениях № 440/1961/25 и № 200/408/25, где суды четко указали, что несоблюдение правил предыдущим сопровождающим не является законным основанием для запрета на выезд другому лицу.

Как обжаловать отказ на выезд за границу в данном случае

Юрист Юрий Айвазян предлагает в такой ситуации два варианта: подача административной жалобы на имя начальника 7-го пограничного Карпатского отряда, обслуживающего "Шегини" (потому что в ситуации, описанной мужчиной, он получил отказ именно там. — Ред.), с требованием отменить решение об отказе. Согласно статье 17 Закона Украины «Об обращениях граждан», на это отводится месячный срок, то есть до 5 сентября 2026 года.

Второй путь — это обращение в окружной административный суд с иском против воинской части 2144, которая является органом охраны государственной границы для этого пункта пропуска. Общий срок для подачи иска составляет шесть месяцев согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, однако затягивать не стоит, поскольку после получения ответа на жалобу этот срок может сократиться до трех месяцев.

Выиграли дело в суде — как пересекать границу после этого

Отдельно правовед предупредил, что положительное решение суда не является автоматическим разрешением на пересечение границы при следующей попытке, но оно полностью лишает пограничников законных оснований повторно ссылаться на невозвращение брата и значительно укрепляет позиции заявителя в будущем.

Перед новой поездкой необходимо подготовить полный пакет документов: оригиналы загранпаспортов, военно-учетный документ, свидетельство о рождении, документы об инвалидности отца или заключение ВКК, действующий акт об установлении опеки, копию предыдущего отказа, жалобу с подтверждением её подачи и распечатки упомянутых судебных решений.

Также Новини.LIVE писали, что если военнообязанный своевременно не оформил отсрочку в связи с пропажей без вести отца или брата, ТЦК имеет все основания для его мобилизации. Однако после прибытия в учебный центр гражданин приобретает статус военнослужащего и по-прежнему имеет законное право подать рапорт об увольнении из армии.

Отдельно юристы напомнили, что наличие тяжелой онкологии у члена семьи еще не гарантирует военнообязанному автоматического права на освобождение от призыва, даже если диагноз есть в базе данных. Что нужно для законного оформления такой отсрочки в ТЦК.