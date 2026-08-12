Сохранятся ли отсрочки для контрактников в случае ухудшения обстановки на фронте

Военнослужащий ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ, коллаж Новини.LIVE

Министерство обороны Украины разработало законопроект, регулирующий правила мобилизации в соответствии с постановлением правительства № 768 от 12 июня 2026 года о гарантированных отсрочках для военнослужащих по окончании контракта. В оборонном ведомстве подчеркивают, что закрепленные в новой модели прохождения службы гарантии имеют нормативно-правовой статус и будут действовать независимо от возможных изменений.

Об этом сообщает Минобороны, передает Новини.LIVE.

Могут ли военному после завершения контракта отказать в отсрочке в случае сложной ситуации на фронте

В ведомстве подчеркнули, что нормы о предоставлении отсрочки, в частности лицам, полностью выполнившим условия военного контракта, закреплены в постановлении Кабинета Министров Украины № 768 от 12 июня 2026 года. Этот нормативно-правовой документ является полноценной составляющей украинского законодательства в сфере прохождения военной службы и действует как государственная гарантия в рамках утвержденной модели обороны.

Таким образом, в Минобороны заверили, что если через год ситуация на линии фронта усложнится, военнослужащие, выполнившие условия контракта и имеющие право на соответствующую отсрочку, не утратят этого права.

Для того чтобы окончательно закрепить указанные нормы и полностью согласовать их с действующими законами, регулирующими вопросы мобилизации, специалисты Министерства обороны уже подготовили соответствующий законопроект.

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Как ранее писали Новини.LIVE, защита Родины во время военного положения возможна двумя способами: через всеобщую мобилизацию или по добровольному контракту с ВСУ. Несмотря на наличие одинаковых базовых прав у обеих категорий военнослужащих, эти формы выполнения воинского долга существенно отличаются регламентом и продолжительностью пребывания в армии.

Между тем процесс контрактного призыва стал еще более доступным благодаря обновлению приложения «Резерв+», где открыт прием заявок на новые форматы служебных контрактов. Важным преимуществом являются заранее определенные сроки службы и гарантированная отсрочка от повторного призыва по истечении срока действия контракта.