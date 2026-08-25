Отсрочка для семей Героев Небесной Сотни: как получить

Работа военных в ТЦК и возложение цветов в память о погибших из Небесной Сотни. Фото: коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Освобождение от мобилизации на основании отсрочки гарантируется ближайшим родственникам погибших участников событий Революции достоинства в период с ноября 2013 по февраль 2014 годов, удостоенных высшего государственного звания. Для получения отсрочки родителям, детям или супругам Героев Украины необходимо подать соответствующее заявление в ЦНАП.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кто из родственников погибших из Небесной Сотни имеет право на отсрочку

Близкие родственники героев Небесной сотни, проявившие мужество во время Революции достоинства и посмертно награжденные званием Героя Украины, не подлежат призыву на военную службу. Право на освобождение от мобилизации для этой категории граждан четко закреплено в пункте 5 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Украинское законодательство определяет исчерпывающий перечень лиц, на которых распространяется действие этой нормы.

Получить официальную отсрочку могут супруг или супруга погибшего, а также его сыновья или дочери. Кроме того, отсрочка от призыва гарантируется отцу и матери Героя Украины, а также его родным братьям и сестрам, причем как полнородным, так и неполнородным.

В ТЦК обращаться для оформления отсрочки не нужно

Чтобы урегулировать свой статус, членам семей погибших активистов необходимо обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг. Процедура предусматривает написание соответствующего заявления и предоставление пакета подтверждающих документов.

Заявитель должен документально подтвердить свою личность, доказать факт наличия родственных связей с погибшим, а также предоставить документы о посмертном присвоении высшего государственного звания.

Приносить полный набор документов в бумажном виде в ЦНАП необходимо в том случае, если требуемая информация вообще отсутствует или отражена не в полном объеме в единых электронных государственных реестрах.

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