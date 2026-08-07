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Главная Мобилизация Отсрочка по уходу или бронь на работе: что лучше выбрать сегодня

Отсрочка по уходу или бронь на работе: что лучше выбрать сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 12:20
Бронь или уход: юрист сравнил основания для отсрочки
Уход за больным родственником и работа на предприятии, относящемся к категории критически важных. Фото: Freepik, Reuters, коллаж Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы не могут одновременно быть забронированы компанией и иметь отсрочку по семейным обстоятельствам. По словам юристов, для перехода на корпоративное бронирование гражданину придется дождаться истечения срока действия имеющейся отсрочки, однако такой шаг сопряжен с определенными рисками из-за зависимости от работодателя.

Если у гражданина есть несколько вариантов для временного избежания мобилизации, юристы дали советы, какие недостатки и преимущества имеет бронирование на работе и отсрочка по уходу, передает Новини.LIVE.

Забронируют ли человека на работе с отсрочкой

Юрист подчеркивает, что в настоящее время законодательство исключает наличие двух одновременных оснований для освобождения от мобилизации, поэтому предприятия не могут бронировать работников, у которых уже есть действующая отсрочка.

Как объясняет юрист Владислав Дерий, гражданам, которые ухаживают за тяжелобольным родителем и устраиваются на новую работу, где предлагают оформить бронирование, придется выбирать один из статусов.

Чтобы работодатель смог внести такого сотрудника в списки на бронирование, человеку необходимо дождаться окончания срока действия текущей семейной отсрочки и сознательно не подавать документы на её продление.

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Что лучше: отсрочка по уходу или бронь на предприятии

Оба варианта имеют кардинальные различия в процедуре и степени надежности. Бронирование инициируется исключительно руководством предприятия, критически важного для экономики или ВСУ, и жестко привязано к конкретному рабочему месту.

Главным преимуществом этого пути является автоматизация: компания самостоятельно решает все вопросы с кадрами через портал «Дия» или списки, направляемые в Министерство экономики, что сводит к минимуму контакты человека с территориальными центрами комплектования.

Однако компания может потребовать от работника прохождения военно-медицинской комиссии. Кроме того, такая защита крайне нестабильна, ведь бронь аннулируется в тот же день, если сотрудник увольняется, попадает под сокращение, законодательные квоты меняются или же предприятие теряет свой критический статус.

Зато отсрочка в связи с уходом гарантируется государством и основывается исключительно на семейных обстоятельствах человека, поэтому является гораздо более надежной. Она действует до тех пор, пока больной родственник нуждается в помощи, и никоим образом не зависит от трудоустройства.

Единственным существенным минусом является личная бюрократическая нагрузка на военнообязанного, поскольку он должен сам собирать документы: медицинские заключения ЛКК или МСЭК, подтверждать родственные связи и периодически обращаться в ЦНАП для продления статуса.

Правозащитники добавляют, что работодатели часто сами заинтересованы в том, чтобы работники пользовались личными отсрочками. Это выгодно для работодателей тем, что позволяет руководству экономить лимит бронирования, который обычно составляет 50% от общего количества военнообязанных, и использовать эту квоту для защиты других членов коллектива.

Если же сотрудник все же выбирает электронное бронирование из соображений экономии времени и нервов, ему рекомендуют заранее обсудить этот шаг с отделом кадров или будущим работодателем.

Новини.LIVE писали о том, что студенты высших учебных заведений мужского пола имеют законное право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения, однако в случае отчисления и последующей попытки восстановиться или поступить заново ТЦК может отказать в оформлении отсрочки из-за нарушения принципа последовательности получения образования в системе ЕДЕБО.

Поэтому юристы объяснили, почему повторное поступление в магистратуру не является лучшим вариантом для получения отсрочки и как лучше взаимодействовать с высшим учебным заведением.

отсрочка юрист Бронь от мобилизации
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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