Юрист объяснил, как получить отсрочку в связи с уходом за человеком с инвалидностью

Мужчина рядом с пожилым мужчиной в кресле колесном. Фото иллюстративное: satsyk.com

Ті, хто доглядає за людиною з інвалідністю, може отримати відстрочку від військового призову. Аби скористатися цим правом, треба підготувати низку документів. Має бути підтвердження того, що людина з інвалідністю дійсно є родичем військовозобов'язаного і потребує догляду.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив військовий юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, передає Новини.LIVE.

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Що потрібно для отримання відстрочки через догляд

"Постійний догляд є однією з основних умов. Йдеться про членів сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, а за визначених законом умов і III ступеня споріднення", — пояснив правознавець.

Які документи треба надати:

документи про інвалідність того, за ким доглядають;

підтвердження родинних зв'язків із людиною з інвалідністю;

документи про необхідність постійного догляду;

підтвердження того, що догляд здійснює саме військовозобов'язаний.

Для тих, хто не отримує компенсацію чи надбавку за догляд, діє окрема процедура: можна встановити факт постійного догляду і скласти відповідний акт. Згідно з пунктом 13 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані, які мають батьків (своїх або дружини/чоловіка) з інвалідністю I чи II групи, можуть отримати відстрочку. Достатньо підтвердити інвалідність батька або матері, родинний зв’язок та відсутність інших невійськовозобов’язаних родичів, які можуть оформити на себе догляд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків командира взводу управління НРК 63-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу з позивним "Барс" повідомляв, що на найбільш небезпечних ділянках фронту замість людей дедалі частіше працюють дрони. Крім того, масово впроваджують роботизовану техніку. Зокрема, її застосовують для евакуації поранених.

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Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія писав, що демобілізований через інвалідність III групи військовий має впродовж п'яти днів стати на облік у ТЦК та СП. Правознавець радить такому ветерану пройти ВЛК. Якщо медична комісія ухвалить висновок про непридатність, демобілізованого виключать з обліку.