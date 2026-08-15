Постановление КМУ № 768: правила отсрочки после увольнения из армии

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, увольняющиеся по истечении срока мотивационного контракта, имеют право на гарантированную отсрочку от мобилизации, состоящую из базовых шести месяцев и дополнительного срока за боевой опыт и стаж. Кабинет Министров подробно описал алгоритм расчета этих сроков и процедуру оформления документов через ТЦК.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Что влияет на продолжительность отсрочки после завершения контракта

Постановление Кабинета Министров № 768 (пункт 22) официально закрепило механизм, по которому бывшие военные получают время на законный отдых от призыва. Базовый срок составляет шесть месяцев. Он начинает действовать сразу со дня увольнения, при условии, что военнослужащий покидает ряды вооруженных сил по следующим причинам:

истечение срока действия подписанного контракта;

ухудшение состояния здоровья;

семейные обстоятельства или другие веские законодательные основания.

Помимо этих фиксированных шести месяцев, демобилизованным будут начисляться дополнительные дни отсрочки. Их количество напрямую зависит от продолжительности подписанного договора, непосредственного боевого опыта и общего стажа в армии. Подсчётом занимаются кадровые подразделения воинских частей, которые формируют показатели индивидуально для каждого человека.

Алгоритм начисления бонусного времени выглядит следующим образом:

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Контракты на 6, 10 или 14 месяцев: за каждые 30 дней непосредственного участия в боях во время военного положения добавляется 3 месяца отдыха.

Контракт на 10 месяцев: за каждый год военной службы с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) и до момента заключения контракта начисляется еще 6 месяцев.

Контракты на 10 или 24 месяца: каждый год непрерывной службы до 24 февраля 2022 года конвертируется в 1 дополнительный месяц отсрочки.

Договор на 24 месяца: за каждые 30 дней пребывания в зоне боевых действий добавляется 1 месяц освобождения от мобилизации.

Важный нюанс заключается в том, что все расчеты производятся пропорционально фактическому времени, проведённому на передовой или на службе в целом. При этом неполные периоды всегда округляются в пользу ветерана в большую сторону до полного месяца.

Как оформить отсрочку после окончания контрактной службы в ВСУ

Чтобы воспользоваться этим правом, резервисту или военнообязанному необходимо самостоятельно инициировать процесс документального оформления:

Гражданин лично подает письменное заявление на имя руководителя городского или районного ТЦК и СП. К заявлению обязательно прилагается выписка из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава (в этом документе уже должен быть указан окончательный срок предоставленной отсрочки). Сотрудники ТЦК обязаны официально зарегистрировать заявление не позднее чем через один рабочий день с момента его получения. В течение следующих трех рабочих дней военкомат должен внести все сведения о сроке отсрочки в Единый государственный реестр.

Как писали Новини.LIVE, украинские парламентарии рассматривают возможность предоставления отсрочки от призыва для еще одной категории граждан. Соответствующая законодательная инициатива касается мужчин, вынужденных самостоятельно воспитывать детей в Украине из-за длительного пребывания их матери за пределами страны.

Если человек своевременно не оформил освобождение от службы в связи с исчезновением без вести близкого родственника, представители ТЦК имеют законное право его мобилизовать. Впрочем, юристы разъяснили основания и порядок действий для получения возможности демобилизоваться.