Выплаты после ранения: перечень документов и правила оформления

Военнослужащий ВСУ беседует с врачом. Фото: Армия.Информ

Отсутствие одной фразы в справке о ранении может на месяцы заблокировать получение финансовой помощи. Именно поэтому важно правильно выполнить все этапы: от заполнения первичной карточки на фронте до получения инвалидности и статуса УБД после прохождения военно-врачебной комиссии.

Какие документы должен получить военнослужащий после ранения для получения положенных выплат и дальнейших льгот, разъяснили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Оформление документов после фронтового ранения — это не просто формальность, а гарантия получения финансовой поддержки и статуса ветерана.

Даже незначительная неточность в медицинских документах может надолго заблокировать прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и экспертной оценки функционального состояния (ЭОФС). В Минобороны в рамках проекта "Руководство по социальному обеспечению" подчеркнули, что раненым следует внимательно вычитывать каждую справку, чтобы не лишиться выплат.

Какие документы должны быть у военнослужащего после ранения. Фото: Минобороны Украины

Чтобы иметь возможность доказать свое право на единовременную денежную помощь (ОГД), дополнительное вознаграждение во время пребывания в стационаре или статус участника боевых действий, военнослужащий должен собрать следующий пакет документов:

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свой военно-учетный документ;

первичную медицинскую карту (ПМК), которую заполняют еще на догоспитальном этапе;

выписки из медицинских карт за все периоды лечения в стационарах;

справку об обстоятельствах получения травмы (так называемое Приложение 5 к приказу Минобороны № 402);

справку о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к постановлению Кабмина № 413);

выписку из учетной документации (Форма 12).

Особое внимание следует уделять больничным выпискам, ведь они фиксируют сроки лечения и диагнозы пациента. В этих документах крайне важно проверить два аспекта:

Полнота установленного диагноза. Все контузии или переломы, которые медики могли не заметить во время эвакуации, должны быть обязательно внесены в документацию после детального обследования.

Точность дат в анамнезе. Например, фраза «последствия ЧВТ, полученной 01.05.2024» должна идеально совпадать с информацией из ПМК и справкой от командира.

Ключевым документом для ВЛК является именно справка об обстоятельствах травмы, ранения, контузии или увечья. Врачи комиссии не имеют права самостоятельно устанавливать причинно-следственную связь, поскольку они делают это исключительно на основании этого командирского документа, как того требует пункт 1.2 главы 1 раздела I Положения о ВЛК.

Чтобы комиссия не вернула документы на доработку, справка должна содержать:

правильные персональные данные бойца;

полный перечень повреждений и их локализацию;

описание обстоятельств, строго соответствующее пункту 21.5 главы 21 раздела II Положения о ВЛЕ;

обязательное указание на то, что ранение не является следствием уголовного или административного правонарушения, воздействия наркотиков или алкоголя, а также не является умышленным самоувечьем.

Если военнослужащий пострадал от действий противника, служебное расследование не требуется, поскольку документ составляется на основе рапорта, боевого журнала и ПМК. Если же противник не влиял на ситуацию, обязательно проводится расследование в соответствии с Инструкцией МО № 332 от 27.10.2021. Тогда составляются акты о несчастном случае, и только после этого выдается справка. Дополнительно часть должна оформить справку об участии в обороне Украины, а если командир этого не делает, боец может инициировать процесс самостоятельно.

В документах обнаружилась ошибка — куда обращаться

Если в готовых документах обнаружена ошибка, юристы советуют обращаться для исправления в больницу, воинскую часть или ТЦК ещё до передачи дела на комиссию. Помочь в этом должны специальные службы сопровождения.

Если необходимые справки появляются уже после комиссии, военнослужащий может написать заявление в штатную ВЛК для повторного рассмотрения. А в случае полного несогласия с выводами медекспертов закон дает ветерану 30 дней на их обжалование в высшей ВЛК или в суде.

Как также писали Новини.LIVE, отсутствие бумажного подтверждения из вышестоящих инстанций нередко становится поводом для ТЦК отправлять граждан на повторный медицинский осмотр. Юристы дали советы, как заставить ТЦК разыскивать утерянные медицинские дела.

Также законодательство прямо запрещает работодателям принудительно направлять на ВЛК военнообязанных работников, у которых уже есть действующая отсрочка от мобилизации.

Поход на ВЛК без подготовленной медицинской документации является критической ошибкой. Почему устные жалобы на здоровье или надежда на внимательность врачей не дают результатов.