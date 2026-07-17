Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Військовий облік медиків і фармацевток: які правила діють для жінок

Військовий облік медиків і фармацевток: які правила діють для жінок

Ua
Дата публикации 17 июля 2026 04:30
В Україні оновили правила військового обліку для жінок із медичною освітою
Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

В Україні оновили правила військового обліку для жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Тепер процес реєстрації став автоматизованим, а заклади освіти самостійно передають дані випускниць до ТЦК та СП. Водночас перебування на обліку не означає примусову мобілізацію, адже жінки можуть долучитися до війська лише добровільно.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Автоматичний облік, працевлаштування та штрафи для бізнесу

Відтепер університети та коледжі мають лише сім днів після випуску, щоб надіслати списки дипломованих спеціалісток до ТЦК. Ці відомості одразу потрапляють до електронного реєстру "Оберіг", після чого випускниця повинна протягом 60 днів звернутися до військкомату та пройти військово-лікарську комісію. Якщо ж жінка отримала диплом до 31 липня 2025 року, їй необхідно прийти до ТЦК та стати на облік самостійно. Для представниць інших професій ця процедура залишається виключно добровільною.

Нові правила суворо регулюють і питання працевлаштування. Керівники підприємств не мають права приймати на роботу медиків чи фармацевток без військово-облікового документа — паперового або цифрового із застосунку "Резерв+". За порушення цієї вимоги на роботодавців чекають штрафи. Якщо ж працівницю влаштували до 18 травня 2024 року, компаніям радять самостійно повідомити про це ТЦК у довільній формі, щоб уникнути проблем під час перевірок.

Крім того, бізнес зобов'язаний вести списки персонального обліку таких співробітниць і фіксувати зміни їхніх даних. При цьому жінки не підлягають бронюванню від мобілізації та не входять до загальних квот підприємства.

Читайте также:
военный учет мобилизация женщины на войне
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации