Військовий облік медиків і фармацевток: які правила діють для жінок

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Україні оновили правила військового обліку для жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Тепер процес реєстрації став автоматизованим, а заклади освіти самостійно передають дані випускниць до ТЦК та СП. Водночас перебування на обліку не означає примусову мобілізацію, адже жінки можуть долучитися до війська лише добровільно.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Автоматичний облік, працевлаштування та штрафи для бізнесу

Відтепер університети та коледжі мають лише сім днів після випуску, щоб надіслати списки дипломованих спеціалісток до ТЦК. Ці відомості одразу потрапляють до електронного реєстру "Оберіг", після чого випускниця повинна протягом 60 днів звернутися до військкомату та пройти військово-лікарську комісію. Якщо ж жінка отримала диплом до 31 липня 2025 року, їй необхідно прийти до ТЦК та стати на облік самостійно. Для представниць інших професій ця процедура залишається виключно добровільною.

Нові правила суворо регулюють і питання працевлаштування. Керівники підприємств не мають права приймати на роботу медиків чи фармацевток без військово-облікового документа — паперового або цифрового із застосунку "Резерв+". За порушення цієї вимоги на роботодавців чекають штрафи. Якщо ж працівницю влаштували до 18 травня 2024 року, компаніям радять самостійно повідомити про це ТЦК у довільній формі, щоб уникнути проблем під час перевірок.

Крім того, бізнес зобов'язаний вести списки персонального обліку таких співробітниць і фіксувати зміни їхніх даних. При цьому жінки не підлягають бронюванню від мобілізації та не входять до загальних квот підприємства.