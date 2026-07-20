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Главная Мобилизация Кабмін оновив правила відстрочки від мобілізації

Кабмін оновив правила відстрочки від мобілізації

Ua
Дата публикации 20 июля 2026 04:59
Як в Україні змінилися правила оформлення відстрочки
Військовозобов'язані та працівник ТЦК. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Українські військовозобов'язані зможуть безперешкодно змінювати підставу для відстрочки від мобілізації, якщо для цього з'явилися нові законні причини. Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які захищають громадян від призову під час розгляду документів. Попередня відстрочка залишатиметься чинною, доки державні органи перевіряють нові дані.

Про це 16 липня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Як працюватиме механізм переоформлення

Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку із статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це стосується випадків, коли у військовозобов’язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо.

При цьому діятимуть три ключові правила: 

  • доки комісія не ухвалить рішення, чинна відстрочка залишатиметься в силі, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню; 
  • якщо рішення комісії позитивне, попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів ("Оберіг"); 
  • у разі негативного рішення комісії чинна відстрочка діятиме до завершення визначеного раніше строку.

Нові терміни та цифровізація через портал "Дія"

Ухвалені зміни суттєво спрощують та пришвидшують подачу документів. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу "Дія". Система автоматично перевірятиме, чи перебуває людина на військовому обліку та чи має чинну відстрочку. Формування заяви припиниться, якщо громадянин не стоїть на обліку або вже має чинну відстрочку. Виняток — переоформлення або коли до завершення дії відстрочки залишилося менше 30 днів.

Комісія розглядатиме заяву протягом семи робочих днів з дати реєстрації, а якщо знадобиться надсилати запити до інших державних органів — не більше 15 робочих днів. Заявників не направлятимуть на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить остаточне рішення. Якщо рішення буде позитивним, оновлені дані з'являться в реєстрі "Оберіг" протягом одного календарного дня. 

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Завдяки нововведенням процедура стане більш цифровою, прозорою та передбачуваною.

Оновлені правила для держслужбовців і заброньованих 

Окремо уряд уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців, керівників певних відомств, а також правила внесення цієї інформації до системи "Оберіг".

Такі зміни допоможуть зробити процедуру чіткою та однаковою для всіх, а також повністю гарантують захист прав військовозобов'язаних, поки ТЦК розглядає їхні заяви.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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