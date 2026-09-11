Чи можливе примусове повернення українських чоловіків із Німеччини на Батьківщину

Адвокат Юрій Демченко. Фото: advokatpost.com

Адвокат Юрій Демченко заявив, що для повернення українських чоловіків із Німеччини на Батьківщину через мобілізацію наразі немає юридичних підстав. Без відповідної процедури німецька влада не може передати Україні дані про чоловіків призовного віку. Невиконання військових обов’язків не є підставою для депортації.

Про з посиланням на матеріал ТСН передає Новини.LIVE.

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Чи може Німеччина передати Україні дані чоловіків

Тема можливого повернення українських чоловіків із Німеччини набула резонансу після заяви німецького посадовця про готовність допомогти Україні з ідентифікацією громадян призовного віку. Для цього, зокрема, можуть використати дані про виплати соціальної допомоги та інформацію про посвідки на проживання.

За словами Юрія Демченка, через передачу таких даних нічого не зміниться. Багато українців й без того вже зазначали, де проживають за кордоном, адже ця інформація була потрібна для оновлення військово-облікових даних у "Резерв+".

"ТЦК все одно знає, що певна людина мешкає за кордоном. Мобілізація триває тільки на території України, за кордоном вона не може відбуватися", — пояснив правознавець.

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Водночас Німеччина не може передавати Україні персональні дані просто за запитом. Для цього потрібна відповідна процедура з урахуванням законодавства.

Що потрібно для повернення чоловіків в Україну

Демченко зазначив, що міжнародні угоди між Україною та Німеччиною не передбачають простої передачі людей через невиконання військових обов’язків. Водночас повернення з Німеччини можливе, якщо людина порушила закон на території цієї країни.

За словами адвоката, теоретично Німеччина може змінити підхід до українських чоловіків, але для цього доведеться змінювати європейське та німецьке законодавство, а також укладати нові угоди:

"Для цього потрібно переписати європейське законодавство, німецьке, потрібно підписати угоди. З урахуванням того, як у Європі відбувається нормотворча діяльність, то може пройти 2–3 роки".

Станом на кінець минулого року в Німеччині перебували близько 328 тисяч українських чоловіків.