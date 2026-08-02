Постановка на воинский учет с 1 августа: инструкция для 17-летних юношей

Сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Харьковский областной ТЦК и СП, УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Срок онлайн-постановки на воинский учет через приложение "Резерв+" истек 31 июля. Юноши 2009 года рождения, которые не успели воспользоваться этой услугой, теперь должны действовать иначе. До достижения совершеннолетия они обязаны лично посетить ТЦК и СП по месту жительства.

Об этом 1 августа сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

​Что грозит за игнорирование воинского учета

В ТЦК напоминают, что по достижении 18 лет украинцы несут административную ответственность за несоблюдение правил учета. Согласно статье 210 Кодекса об административных правонарушениях, за такое нарушение предусматривается штраф в размере от пяти до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 85 до 119 гривен.

Согласно постановлению Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", каждый призывник должен своевременно встать на учет, поэтому тем, кто не успел сделать это до 31 июля, затягивать с визитом в военкомат не стоит.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины сообщал, что 17-летние юноши могли встать на воинский учет дистанционно. До 31 июля включительно такая услуга была доступна в приложении "Резерв+". Те, кто ею не воспользовался, теперь должны прийти в ТЦК и СП.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины писал о новых правилах ведения системы "Оберіг". Документ, определяющий, как будут вносить, обновлять, проверять и исправлять данные в реестре, утвердил Кабмин. Изменения утвердили во время заседания правительства.