Поступление в военные вузы: абитуриентам дали дополнительное время

Присяга курсантов и ознакомление абитуриентов с условиями. Фото: МВД Украины, Сухопутные войска, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Абитуриенты получили дополнительное время для поступления в военные вузы и колледжи. Министерство обороны Украины официально продлило срок приема документов до 20 августа 2026 года, чтобы привлечь в Силы обороны больше мотивированной молодежи и действующих военнослужащих, которые не успели подать заявления ранее.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Военные университеты будут принимать документы до 20 августа

Вступительная кампания в военные учебные заведения в 2026 году получила новые сроки. Министерство обороны Украины решило дать шанс всем желающим и продлило этап приема документов до 20 августа. Все последующие процедуры конкурсного отбора, включая вступительные испытания и окончательный зачет, должны быть полностью завершены до 31 августа.

Эти изменения касаются высших военных учебных заведений (ВВУЗ), профильных подразделений в гражданских университетах (ВНП ЗВО) и учреждений профессионального предвысшего военного образования (ЗФПВО). В ведомстве убеждены, что дополнительное время позволит отобрать лучших кандидатов, способных внедрять новые подходы к боевым действиям и руководить подразделениями с применением современных технологий.

Кто имеет право стать курсантом в Украине

Стать курсантами могут граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет. Главное требование к абитуриентам: наличие полного общего среднего или уже полученного высшего образования, а также отсутствие офицерского звания.

Двери учебных заведений открыты для гражданской молодежи, выпускников лицеев с усиленной военно-физической подготовкой и военно-морских лицеев. Также присоединиться могут призывники, резервисты и действующие военнослужащие рядового, сержантского или старшинского состава.

Женщины поступают на абсолютно равных правах с мужчинами на те специальности, по которым они планируют проходить дальнейшую службу.

Как долго длится обучение в военных вузах

Система подготовки разделена на два уровня в зависимости от будущих должностей. Для получения офицерского звания придется учиться четыре года по программе бакалавра или шесть лет для получения степени магистра ветеринарного направления. Будущих сержантов и старшин готовят в военных колледжах по двухгодичной программе профессионального младшего бакалавра. Все зачисленные кандидаты обучаются по схеме «курсант», что означает прохождение военной службы по контракту на протяжении всего периода получения образования.

Государство берет на себя полное финансовое обеспечение обучающихся. Курсантам гарантируются бесплатное проживание, питание и необходимое снаряжение. С первого курса они также получают денежное довольствие, размер которого превышает стандартные стипендии в гражданских университетах. После выпуска молодые специалисты имеют гарантированное трудоустройство, социальную защиту и четкие перспективы карьерного роста.

Как ранее писали Новини.LIVE, переход на магистерский уровень сразу после завершения бакалавриата дает военнообязанным студентам законную гарантию отсрочки от призыва. Юристы же отмечают, что иногда право на отсрочку теряется из-за несоблюдения условия принципа последовательности образовательных ступеней.

Параллельно с этим государство ввело финансовую поддержку для украинцев, чьи родители-военнослужащие пропали без вести на фронте. Сейчас такие дети могут воспользоваться специальной государственной программой и получить полную компенсацию расходов на контрактное обучение, для чего достаточно выполнить четкий алгоритм действий.