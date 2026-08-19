Повестки для 50-летних: куда их нельзя отправлять на службу

Танкист ВСУ. Фото: 66-я ОМБр имени князя Мстислава Храброго

Светлана Красноштан Редактор

В Украине резко возросло число призывников в возрасте старше 50 лет. Хотя у мужчин такого возраста нередко наблюдается ряд проблем со здоровьем, они всё же могут быть призваны в армию. Кроме того, юристы сообщают о сложностях с прохождением ВЛК, поскольку врачи часто игнорируют бумажные справки и опираются исключительно на свежие данные в системе Helsi, а обжаловать решение медкомиссии стало практически невозможно из-за быстрой отправки в части.

Что нужно знать о мобилизации мужчин старше 50 лет и куда они обычно идут служить, рассказал адвокат Роман Симутин, передает Новини.LIVE.

Диагнозы без Helsi не действуют: как ВЛК признает годными к службе больных мужчин старше 50 лет

Еще полтора года назад основной костяк призывников составляли преимущественно лица до 45 лет. Однако сейчас, согласно действующему законодательству Украины, призыву подлежат мужчины в возрасте 25–60 лет.

На потребность в резервах влияет напряженная ситуация на белорусской границе, контрнаступательные действия украинской армии на юге и вероятность ударов дальнобойным оружием по вражеским объектам в случае отсутствия политического урегулирования. При этом в ВСУ строго соблюдается правило: мобилизованных в возрасте старше 45 лет категорически запрещено направлять в штурмовые подразделения на самые сложные участки фронта.

Почему в армию принимают даже мужчин с заболеваниями в возрасте старше 50 лет

Врачи полностью отказались от рассмотрения бумажных медицинских выписок, даже если речь идет о стационарном лечении, прошедшем три года назад.

Все предыдущие заключения о годности к службе, выданные в логистических или учебных центрах, либо в самих ТЦК, также легко отменяются специалистами. Теперь единственным аргументом для ВЛК являются актуальные записи в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), доступные через сервис Helsi.

Юрист Роман Симутин отмечает, что это приводит к ситуациям, когда медик фиксирует у мужчины гипертонию II степени, но из-за отсутствия свежих электронных записей признает его абсолютно здоровым и полностью годным.

Поэтому юристы настоятельно рекомендуют военнообязанным не ждать повестки, а заранее вносить все свои диагнозы в электронные базы и проверять их.

Обжаловать неверное заключение ВЛК стало сложнее

Роман Симутин отмечает, что алгоритмы работы ТЦК претерпели существенные изменения, что фактически заблокировало традиционный механизм обжалования сомнительных решений медкомиссий. Если раньше подача жалобы приостанавливала процесс мобилизации, то сейчас мужчину сразу после ВЛК отправляют в учебный центр с соответствующим приказом.

Там он быстро получает статус «военнослужащего», после чего областные комиссии отвечают на жалобы формальными отписками. Хотя такие действия прямо нарушают нормы Приказа Министерства обороны № 402, правозащитники отмечают, что наиболее эффективным юридическим способом обжалования результатов ВЛК на данный момент является официальное требование о назначении повторной медицинской комиссии.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, на рассмотрение общественности вынесена электронная петиция с предложением снизить предельный возраст пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Авторы общественной инициативы отмечают, что из-за возрастных изменений и хронических заболеваний пожилые военнослужащие часто теряют выносливость, необходимую для полевых и боевых условий.

В то же время система финансового стимулирования самых молодых рекрутов оказалась жестко привязанной к формату оформления документов. Анонсированная государством единовременная выплата в размере 1 миллиона гривен для добровольцев в возрасте до 25 лет не начисляется автоматически. Даже служба на востребованных должностях, таких как оператор БПЛА, не гарантирует вознаграждения, если после середины февраля 2025 года военнослужащий заключил не специализированное целевое соглашение, а стандартный трехлетний контракт.