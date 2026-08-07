Преподавателю пришла повестка: как законно отсрочить прохождение ВЛК

Преподаватель и приложение Резерв+. Фото: УНИАН, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Преподаватели, получившие повестку, могут избежать немедленного направления на медкомиссию и быстрой мобилизации. Для этого достаточно подать заявление на отсрочку через ЦНАП. Юристы объясняют, что наличие описи принятых документов приостанавливает любые мобилизационные меры на период их рассмотрения, который обычно длится от семи до 15 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Как законно отсрочить прохождение ВЛК преподавателям, получившим повестку

Получение повестки преподавателем не означает немедленной мобилизации, если он имеет законное право на освобождение от призыва. Чтобы обезопасить себя от принудительного направления на военно-медицинскую комиссию, специалисты советуют сначала подать соответствующий пакет документов через ближайший Центр предоставления административных услуг. По словам юриста Владислава Дерия, после регистрации заявления администратор учреждения обязательно выдает человеку на руки специальную опись входящих документов.

Именно с этим официальным документом научно-педагогический работник должен отправиться в территориальный центр комплектования в время, указанное в повестке. Правовед подчеркивает, что в течение всего периода рассмотрения заявления представители военкомата не имеют права проводить в отношении гражданина никаких мобилизационных действий. Этот период ожидания длится от 7 до 15 дней. Направлять преподавателя на прохождение ВЛК в этот промежуток времени, а также после официального утверждения отсрочки, категорически запрещено.

Какие ситуации дают право не явиться в ТЦК в конкретную дату и время

В то же время законодательство четко регламентирует ситуации, когда военнообязанный не может вовремя явиться по вызову. Согласно части третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», уважительными причинами для неявки в срок, указанный в повестке, являются болезнь самого гражданина, препятствия стихийного характера, последствия военных действий или иные обстоятельства, делающие личное присутствие невозможным.

Также в этот перечень входит смерть близкого родственника. Речь идет о родителях, детях, супруге или супруге, родных братьях и сестрах, дедушках и бабушках, а также близких родственниках со стороны супруга или супруги. Любое из этих обстоятельств должно обязательно подтверждаться документами от государственных или коммунальных учреждений.

Если преподаватель по объективным причинам вынужден пропустить посещение ТЦК, он обязан уведомить учреждение о своей задержке в течение трех суток с даты и времени, указанных в повестке. Сделать это можно как путем непосредственного обращения, так и любым другим доступным способом. После такого уведомления гражданину предоставляется не более семи календарных дней для того, чтобы лично явиться в военкомат.

Как уже сообщали Новини.LIVE, призыв лиц, принимающих лекарства от зависимости, имеет свои правила. Само по себе такое лечение не дает автоматического освобождения от службы в армии, поскольку окончательное решение всегда принимает медицинская комиссия на основании медицинской карты.

Также юристы пояснили, что поступление в магистратуру после бакалавриата дает отсрочку от мобилизации в любом вузе (государственном или частном). Но главное условие для этого — соблюдать правильную последовательность получения образования.