Проверка документов ТЦК: грозит ли призывникам задержание

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Теоретически проверка документов на улице может привести к тому, что призывника принудительно доставят в ближайший ТЦК, если он нарушил правила учета. Однако юристы уверяют, что реальная вероятность задержания в такой ситуации минимальна.

Разъяснения дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

На каких основаниях группа ТЦК может остановить призывников

На украинских улицах и в различных общественных местах продолжают работать совместные группы оповещения. В их состав привлекают как представителей территориальных центров комплектования, так и действующих сотрудников Национальной полиции Украины. Их ключевая задача заключается в массовой проверке документов, вручении повесток и выявлении лиц, нарушающих правила воинского учета.

После очередного обращения гражданина с вопросом о том, распространяется ли право на задержание на мужчин, находящихся исключительно в статусе призывника, ситуацию разъяснили специалисты в области права.

Оказалось, что теоретическая возможность принудительной доставки призывников действительно существует и полностью подкреплена нормативными актами. Юрист Владислав Дерий подтвердил наличие таких полномочий у совместных патрулей.

"Если вы столкнетесь с ТЦК, и при проверке военно-учетных документов выяснится, что вы нарушаете правила воинского учета и находитесь в розыске, сотрудники полиции, входящие в группу оповещения, могут вас задержать и доставить в ближайший ТЦК", — пояснил правовед алгоритм действий силовиков во время уличных рейдов.

В то же время эксперт отметил, что между нормами закона и реальной ситуацией на местах существует существенная разница.

По словам юриста, главным и единственным основанием для физического задержания человека остается именно наличие его данных в базах розыска полиции.

"Как показывает практика, призывников почти не объявляют в розыск", — подчеркнул Владислав Дерий. Из-за этой особенности работы правоохранительной системы и военкоматов случаи, когда нарушителей, имеющих статус призывников, задерживают на улицах, практически минимальны.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, на правительственном сайте зарегистрировали электронную петицию с предложением мобилизовать трудоспособных женщин, не имеющих детей, что, по мнению автора, будет способствовать справедливому распределению обязанностей по защите страны и расширению резервов, при условии сохранения отсрочки для лиц, имеющих соответствующие медицинские или законные основания.

Параллельно с общественными инициативами юристы продолжают разъяснять процедурные нюансы действующего законодательства. В частности, обновление фактического места проживания в приложении "Резерв+" и получение электронного направления на медкомиссию не освобождает военнообязанного от необходимости проходить ВЛК по месту своей официальной регистрации, тогда как нарушение семидневного срока для постановки на учет по новому адресу грозит объявлением лица в розыск.