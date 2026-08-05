Работа деловодом в ВСУ по контракту: почему важно иметь образование

Оформление документов и военные. Фото: Pexels, Минобороны Украины

Светлана Красноштан Редактор

Граждане, планирующие поступить на службу в Силы обороны на должность делопроизводителя без высшего образования и трудового стажа в данной сфере, могут столкнуться с риском последующего перевода. Юристы разъясняют, имеет ли право военное командование менять должность контрактника во время службы.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Какие нюансы есть в работе делопроизводителя в ВСУ

Желание подписать контракт с Вооруженными Силами Украины на конкретную должность, например делопроизводителя, при отсутствии высшего образования и стажа работы вызывает немало вопросов относительно дальнейшего прохождения службы.

Как отмечают специалисты, отсутствие предыдущего опыта само по себе не закрывает путь к подписанию контракта, если рекрутинг пройдет успешно, и воинская часть после собеседования и проверки навыков готова принять человека.

Требования к образованию не являются универсальными для всех подобных вакансий: в одних случаях достаточно базовых навыков работы на компьютере и последующего обучения, тогда как другие части требуют среднего специального или высшего образования и опыта работы с документами. Поэтому строгость квалификационных критериев зависит исключительно от должностной инструкции конкретной позиции.

Имеет ли право рекрутер принуждать к подписанию контракта

Если выяснится, что кандидат не соответствует требованиям выбранной должности, ему обязаны предложить другие варианты в той же сфере, причем до подписания контракта гражданин имеет полное право отказаться от новых предложений и не заключать договор. Полагаться на устные обещания вроде «оформим делопроизводителем, а там разберемся» крайне опасно.

Чтобы минимизировать риски, необходимо до оформления контракта получить официальное рекомендательное письмо. В соответствии с частью третьей статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25 марта 1992 года № 2232-XII, во время военного положения лица, прибывшие в ТЦК и СП с письменным согласием командира, направляются на службу именно в указанную в документе часть.

Такое «направление» должно содержать полное название части, точную должность «делопроизводитель», военно-учетную специальность, штатно-должностную категорию, подтверждение наличия вакансии и вид комплектования. Отдельно стоит проверить, является ли часть приоритетной, ведь для неприоритетных формирований может потребоваться дополнительное согласование со стороны высшего командования.

После зачисления на службу ситуация меняется, поскольку военный контракт не является аналогом гражданского трудового договора. Пункты 81-1, 82 и 83 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008, предусматривают возможность перевода военнослужащих на равнозначные, вышестоящие или нижестоящие должности по состоянию здоровья, в связи с организационными мерами, аттестацией или для более целесообразного использования их опыта.

Могут ли делопроизводителя впоследствии перевести на другую должность

Рекомендательное письмо защищает первоначальное назначение на согласованную вакансию, но не гарантирует неизменность должности на весь период службы. В то же время командование не может просто устно объявить человека пехотинцем, посколькулюбой перевод оформляется приказом. Кроме того, согласно пункту 83 указанного Положения, новое назначение должно осуществляться по основной или смежной специальности с учётом опыта, а освоению новой профессии должна предшествовать подготовка.

Поэтому перевод на пехотную должность без соответствующего обучения можно обжаловать. Следует четко различать увольнение с конкретной военной должности из-за несоответствия требованиям и увольнение с военной службы с прекращением контракта, ведь отсутствие профильного диплома во время военного положения не является основанием для полного увольнения из рядов ВСУ.

Как ранее писали Новини.LIVE, для педагогов с отсрочкой действуют общие ограничения на выезд. Однако законодательство предусматривает исключения, при которых в пересечении границы отказать нельзя.

В то же время специалисты напоминают о процедурах прохождения военно-медицинских комиссий: члены ВМК имеют полномочия направлять военнообязанных на дополнительные обследования для уточнения диагноза, однако юристы предупреждают, что назначение некоторым пациентам повторных нагрузочных тестов не рекомендуется из-за потенциальных рисков для здоровья.