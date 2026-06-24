"Резерв+" приостановил оформление отсрочек по инвалидности

Проверка документов. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Из-за технических сложностей при обмене информацией с государственными базами данных социальной сферы в приложении «Резерв+» временно отключили функцию, связанную с подтверждением инвалидности граждан. Чтобы избежать ошибок при обработке документов военнообязанных, разработчики приостановили онлайн-оформление отсрочек, однако уверяют, что уже действующие льготы остаются законными.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Приложение «Резерв+» временно приостановило услуги по оформлению отсрочки по инвалидности

В приложении «Резерв+» пришлось временно отключить несколько услуг. Речь идет о сервисах, где требуется подтверждать инвалидность. Проблема возникла из-за сбоев в государственных реестрах социальной сферы, поскольку они начали отправлять системе неверные данные.

Чтобы приложение не допустило ошибок при обработке документов военнообязанных, разработчики решили приостановить работу этого функционала. Сейчас в приложении невозможно подать новое заявление на получение отсрочки по состоянию здоровья. Также не получится просто обновить информацию о своей инвалидности онлайн. Технические сложности затронули и сотрудников ТЦК, поэтому они временно не могут проверять эти медицинские данные через свои рабочие системы.

Сообщение о сбое. Фото: скриншот

В то же время в Минобороны пояснили, что этот технический сбой не лишает людей их законных прав на отсрочку. Если военнообязанный имеет право на отсрочку по инвалидности, то она никуда не исчезает. Те отсрочки, которые пользователи уже успели оформить ранее, остаются полностью действительными.

Специалисты сейчас ждут, когда обмен данными между государственными базами снова начнёт работать стабильно. Как только социальные реестры начнут выдавать корректные ответы, все отключенные функции сразу же вернутся в «Резерв+». О возобновлении работы сервисов обещают сообщить дополнительно.

Как уже сообщали ранее Новини.LIVE, ТЦК может вернуть на воинский учет граждан, которых сняли с него до проведения последних реформ. По информации портала «Юристы.UA», данные этих людей отсутствуют в электронных базах и имеются только в бумажных бланках. Если человека снова пытаются поставить на учет, юристы рекомендуют официально обращаться к руководству ТЦК за разъяснениями.

Наряду с этим представители Харьковского ОТЦК напомнили о распространенном мифе, что повестки, которые не были вручены лично, якобы не имеют юридической силы. Там пояснили, что повестки, заполненные представителем ТЦК от руки или автоматически сгенерированные в реестре «Оберег», имеют одинаковую юридическую силу.