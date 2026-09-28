Наземные роботизированные комплексы в ВСУ: боевой опыт 63-й бригады

НРК и его применение на фронте. Фото: МВД Украины

Наземные дроны постепенно вытесняют людей с самых опасных участков фронта. В 3-м армейском корпусе ВСУ рассказали о массовом внедрении роботизированной техники для логистики и нанесения ударов по противнику. Несмотря на угрозы со стороны российских FPV и минные заграждения, комплексы адаптируются к различным условиям, чтобы максимально сохранить жизни солдат.

Об этом в эфире радио Армия FM рассказал временно исполняющий обязанности командира взвода управления НРК 63-й отдельной механизированной бригады 3-го армейского корпуса с позывным "Барс", передает Новини.LIVE.

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Роботы вместо эвакуационных групп

Вместо того чтобы подвергать риску эвакуационные группы под обстрелами, военные уже массово отправляют за ранеными технику.

"Теперь просто робот приезжает и быстро, без привлечения людей, может доставить раненого на стабилизационный пункт", — объясняет "Барс".

Несмотря на такой технологический прорыв, полностью отказаться от людей на передовой невозможно. Роботы пока не способны самостоятельно удерживать оборону на позициях.

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"К сожалению, без пехотинца сейчас всё равно не получится удерживать позицию, он должен быть там, но, чтобы облегчить, минимизировать его работу, сейчас как раз и внедряется система роботизированных комплексов, которые уже практически заменяют их", — подчеркнул "Барс".

Искусственный интеллект против дронов и мин

Главным вызовом для украинских наземных беспилотников остаются российские FPV-дроны, для которых эти машины являются приоритетными целями, а также их способность осуществлять дистанционное минирование.

Что касается вражеских беспилотников, то инженеры уже ищут способы нейтрализации этой угрозы.

"Мы с ними боремся, сейчас разрабатываются способы, как это нейтрализовать, даже сетки планируется устанавливать с помощью искусственного интеллекта, чтобы всё это работало", — отметил командир.

Для бесперебойной работы комплексы модернизируют с учетом конкретных погодных условий. Например, летом на сухом грунте лучше показывают себя колесные платформы со сменными шинами, тогда как для зимы и грязи выбирают гусеничные аналоги. «Барс» подчеркнул, что общая эффективность таких систем на фронте напрямую зависит от наличия взаимозаменяемых деталей и скорости их полевого ремонта.

Новини.LIVE сообщали о том, что ни один наземный роботизированный комплекс не попадает на передовую с завода или от волонтеров в "стоковом" состоянии. Перед выходом на боевые позиции каждую платформу дооснащают собственными силами. Например, туда устанавливают дополнительную защиту и усиленные модули связи. Такой минимальный апгрейд одного дрона обходится бойцам как минимум в 35 тысяч гривен.

Несмотря на затраты, результат оправдывает себя в бою. Как рассказал командир подразделения ударных роботов NC13 3-й ОШБр Николай "Макар" Зинкевич, их наземные комплексы способны проникать на 25 километров вглубь контролируемой врагом территории. Эти машины уже активно прикрывают нашу пехоту и выполняют штурмовые задачи, заставляя россиян всё больше паниковать из-за появления роботов.