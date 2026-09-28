Наземные роботизированные комплексы в ВСУ: боевой опыт 63-й бригады

Роботы вместо пехоты: когда техника вытеснит мобилизацию
Наземные дроны постепенно вытесняют людей с самых опасных участков фронта. В 3-м армейском корпусе ВСУ рассказали о массовом внедрении роботизированной техники для логистики и нанесения ударов по противнику. Несмотря на угрозы со стороны российских FPV и минные заграждения, комплексы адаптируются к различным условиям, чтобы максимально сохранить жизни солдат.
Об этом в эфире радио Армия FM рассказал временно исполняющий обязанности командира взвода управления НРК 63-й отдельной механизированной бригады 3-го армейского корпуса с позывным "Барс", передает Новини.LIVE.
Роботы вместо эвакуационных групп
Вместо того чтобы подвергать риску эвакуационные группы под обстрелами, военные уже массово отправляют за ранеными технику.
"Теперь просто робот приезжает и быстро, без привлечения людей, может доставить раненого на стабилизационный пункт", — объясняет "Барс".
Несмотря на такой технологический прорыв, полностью отказаться от людей на передовой невозможно. Роботы пока не способны самостоятельно удерживать оборону на позициях.
"К сожалению, без пехотинца сейчас всё равно не получится удерживать позицию, он должен быть там, но, чтобы облегчить, минимизировать его работу, сейчас как раз и внедряется система роботизированных комплексов, которые уже практически заменяют их", — подчеркнул "Барс".
Искусственный интеллект против дронов и мин
Главным вызовом для украинских наземных беспилотников остаются российские FPV-дроны, для которых эти машины являются приоритетными целями, а также их способность осуществлять дистанционное минирование.
Что касается вражеских беспилотников, то инженеры уже ищут способы нейтрализации этой угрозы.
"Мы с ними боремся, сейчас разрабатываются способы, как это нейтрализовать, даже сетки планируется устанавливать с помощью искусственного интеллекта, чтобы всё это работало", — отметил командир.
Для бесперебойной работы комплексы модернизируют с учетом конкретных погодных условий. Например, летом на сухом грунте лучше показывают себя колесные платформы со сменными шинами, тогда как для зимы и грязи выбирают гусеничные аналоги. «Барс» подчеркнул, что общая эффективность таких систем на фронте напрямую зависит от наличия взаимозаменяемых деталей и скорости их полевого ремонта.
Новини.LIVE сообщали о том, что ни один наземный роботизированный комплекс не попадает на передовую с завода или от волонтеров в "стоковом" состоянии. Перед выходом на боевые позиции каждую платформу дооснащают собственными силами. Например, туда устанавливают дополнительную защиту и усиленные модули связи. Такой минимальный апгрейд одного дрона обходится бойцам как минимум в 35 тысяч гривен.
Несмотря на затраты, результат оправдывает себя в бою. Как рассказал командир подразделения ударных роботов NC13 3-й ОШБр Николай "Макар" Зинкевич, их наземные комплексы способны проникать на 25 километров вглубь контролируемой врагом территории. Эти машины уже активно прикрывают нашу пехоту и выполняют штурмовые задачи, заставляя россиян всё больше паниковать из-за появления роботов.