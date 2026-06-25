СОЧ во время условного срока: юрист назвал ключевой момент

Задержанный военнослужащий. Фото: hromadske.radio

В отношении военнослужащего, совершившего самовольное оставление части, возбуждается уголовное дело. Если же военнослужащий в момент самовольного оставления части находился на условном сроке, ситуация может серьезно ухудшиться. Однако, как пояснили юристы, всё зависит от одного ключевого момента.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Что такое самовольное оставление части

В Украине продолжается полномасштабная война, начавшаяся еще 24 февраля 2022 года. В ходе этого военного конфликта были зафиксированы различные инциденты, связанные с военнослужащими ВСУ.

Одним из самых распространенных инцидентов является побег военных из своих подразделений. Это правонарушение называется СОЧ, самовольное оставление части.

СОЧ считается серьезным правонарушением. Соответственно, в отношении таких военнослужащих возбуждается уголовное, а не административное дело.

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СОЧ и испытательный срок

К юристам обратился гражданин, совершивший СОЧ во время военной службы. Ситуация для военнослужащего осложняется тем фактом, что в тот момент он находился на испытательном (условном) сроке за другое правонарушение.

Военнослужащий поинтересовался, влияет ли условный срок на наказание за самовольное оставление части. Юристы, комментируя эту ситуацию, указали на ключевой момент, который повлияет на итоговый результат судебного дела.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Если во время испытательного срока лицо совершило самовольное оставление части, то вопрос не в том, истек ли срок, а в том, будет ли установлено, что новое уголовное правонарушение было совершено именно в пределах этого испытательного срока. В зависимости от обстоятельств это может быть новым уголовным правонарушением, которое влечет за собой применение части 3 статьи 78 УК. В таком случае суд назначает наказание в соответствии с положениями статей 71, 72 УК, то есть предыдущее «условное» наказание не считается погашенным автоматически, а учитывается при назначении окончательного наказания".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, насколько законно объявление военнослужащего, находящегося на лечении, в СОЧ.

Военнослужащий может проходить лечение как в военном госпитале, так и в гражданской больнице. Командование не имеет права объявлять такого военнослужащего в СОЧ. А самому военнослужащему не стоит признавать свою вину.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что СОЧ начинается не через трое суток, а раньше.

Самовольное оставление части после отпуска начинает отсчитываться с того момента, когда военнослужащий ВСУ должен был явиться в подразделение и не явился. Но в законодательстве все же есть норма о трех сутках. Она касается процесса возбуждения уголовного дела.