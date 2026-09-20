Как выехать за границу с бабушкой, не имеющей инвалидности: список документов

Проверка документов. Фото: ГПСУ

Выезд за границу с бабушкой или дедушкой, не имеющими инвалидности, возможен, но таит в себе бюрократические сложности для сопровождающего. Существует четкий перечень документов и законодательных нюансов, которые могут затруднить такую возможность, особенно если среди родственников есть те, кто мог бы взять на себя такой уход.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Как внучке выехать с бабушкой без инвалидности, если мать жива

Попытка вывезти за границу пожилого родственника, нуждающегося в опеке, но не имеющего официального статуса инвалида, сопровождается рядом юридических нюансов. Показательна история 26-летнего украинца, который ухаживает за своей 86-летней бабушкой.

Мужчина рассказал юристу, что у его бабушки серьезные проблемы со здоровьем. Женщина почти ничего не слышит, полностью не видит на один глаз, а зрение на другом сохранилось лишь на 30%. Мужчина зарегистрирован с ней по одному адресу и фактически обеспечивает её быт.

Главная проблема семьи заключается в том, что у бабушки есть вполне здоровая трудоспособная дочь, то есть мать внука, которая проживает в Украине, но отказывается помогать. Внук предполагал, что для легального пересечения границы достаточно взять у матери письменное заявление об отказе от ухода.

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Какие документы действительно проверят на таможне

Правозащитник Владислав Дерий развеял миф о необходимости собирать заявления от других родственников для пограничников. По его словам, согласно абзацу 9 пункта 2-1 Правил пересечения государственной границы, для выезда в качестве сопровождающего лица не требуется доказывать родственные связи или предъявлять нотариально заверенные отказы.

На пункте пропуска достаточно предъявить загранпаспорта, заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного постороннего ухода за бабушкой, акт об установлении факта осуществления такого ухода и военно-учетный документ с действующей отсрочкой.

Зачем внуку «Резерв+» и отсрочка

Наличие полного пакета документов для таможни еще не гарантирует успешной поездки. Юрист подчеркивает, что 26-летнему мужчине обязательно нужна оформленная отсрочка от мобилизации. Ее наличие не проверяют пограничники при самом пересечении границы, но она крайне необходима для безопасного проезда по территории Украины.

В соответствии с пунктом 49 Порядка проведения призыва, полиция и представители ТЦК могут остановить мужчину на любом блокпосту. Чтобы сопровождающего не мобилизовали по дороге, он должен предъявить актуальный статус в приложении «Резерв+».

Акт установления факта проведения досмотра и нюансы

Однако больше всего проблем может возникнуть не на границе, а на этапе сбора документов. Акт об установлении факта проведения осмотра выдают представители местных властей после визита на дом.

Специальная комиссия проверяет не только жилищные условия, но и наличие других родственников первой степени родства. По закону именно дочь обязана заботиться о пожилой матери. Если чиновники установят, что у 86-летней женщины есть трудоспособная дочь, они имеют полное право отказать внучке в выдаче акта. Без этой единственной бумажки выезд за границу станет невозможным, независимо от состояния здоровья бабушки или заключений ВКК.

Новини.LIVE сообщали, что красный статус «в розыске» в приложении «Резерв+» не является окончательным приговором для украинцев за рубежом. В ряде случаев эту отметку можно снять дистанционно без уплаты штрафа в размере 8,5 тысяч гривен. Более того, при наличии законных оснований граждане могут отменить наложенные санкции, оформить отсрочку и безопасно пересекать государственную границу.

В то же время запись о необходимости прохождения базовой военной подготовки в «Резерв+» сама по себе не препятствует 18-летним юношам выехать из Украины. Серьезные трудности возникают только тогда, когда в электронном документе ошибочно или преждевременно указан статус «военнообязанный». Именно с такой отметкой молодые люди теряют право на выезд и рискуют быть мобилизованными на первом же блокпосту.