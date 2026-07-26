Нацгвардеец взял взятку за недоставление мужчины в ТЦК: приговор суда

Суд оштрафовал сотрудника ТЦК. Фото: sud.ua, "Суспільне". Коллаж: Новини.LIVE

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Во Львове состоялся суд над военнослужащим Национальной гвардии, который взял взятку у прохожего, чтобы не доставлять его в ТЦК. За содеянное суд вынес соответствующее решение о наказании.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "ZAXID.net".

Детали дела

Согласно материалам дела, вечером 28 сентября 2025 года старший солдат одной из воинских частей Национальной гвардии Украины вместе с полицейскими несла службу по патрулированию и обеспечению общественного порядка в парке «Знесиння». В частности, вблизи Шевченковского гая.

При проверке документов у троих мужчин правоохранители установили, что один из них нарушил правила воинского учета. В результате возникли законные основания для его доставки в ТЦК и СП с целью уточнения воинско-учетных данных.

Мужчина, в свою очередь, сказал, что учится в «Львовском политехникуме» и имеет право на отсрочку от мобилизации. В то же время он пояснил, что еще не успел обновить соответствующую информацию в ТЦК, поэтому не имел при себе документов, подтверждающих это право.

После этого, по версии следствия, национальный гвардеец предложил решить вопрос. Он дал понять, что за вознаграждение в размере 150 долларов мужчина сможет избежать как поездки в ТЦК и СП, так и привлечения к административной ответственности.

В тот же день средства, пересчитанные в гривневый эквивалент, были переведены на банковскую карту родственника национального гвардейца.

Что грозит в суде

Солдату Национальной гвардии Украины сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством и совершенное группой лиц.

После рассмотрения дела суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 66,5 тысяч грн. В дальнейшем эта мера пресечения осталась в силе. В частности, 21 июля Галицкий районный суд Львова продлил срок ее действия.

Как сообщали «Новости.LIVE», в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.