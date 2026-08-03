Что делать, если штатная ВЛК долго не утверждает больничный лист

Заполнение документов и проверка состояния здоровья военнообязанного. Фото: коллаж Новини.LIVE, Pexels, УНИАН

Длительный процесс утверждения медицинской справки не является основанием для самостоятельного прохождения повторной военно-медицинской комиссии, если срок действия предыдущего заключения о негодности уже истек. По словам правоведов, автоматического снятия с учета после первого медосмотра не происходит, однако военнообязанному не нужно вновь обращаться к врачам без прямого указания.

Нюансы законодательства объяснил юрист Владислав Дерий, цитирует Новини.LIVE.

Нужно ли идти ещё раз на ВЛК при задержке выдачи справок о болезни

Довольно часто военнообязанные сталкиваются с ситуацией, когда оформление необходимых документов затягивается на многие месяцы. Как отмечает юрист, окончательное решение ТЦК принимает исключительно после того, как будет полностью утверждено свидетельство о болезни.

Но нередко из-за длительных бюрократических процедур срок действия предварительного медосмотра может формально истечь. Именно с такой проблемой столкнулся военнообязанный, который успешно прошел первичную ВЛК ещё в 2024 году, был признан негодным, но до сих пор ожидает окончательного решения относительно своего статуса. Поскольку с момента комиссии прошло более года, мужчина засомневался, не придется ли ему из-за этой задержки снова собирать медицинские справки.

Отвечая на запрос гражданина, юрист Владислав Дерий объяснил алгоритм действий в подобных случаях. Правовед подчеркнул, что самостоятельно инициировать новое медицинское обследование не стоит. Вместо этого специалист советует обратиться в инстанцию, которая задерживает рассмотрение документов.

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"Вам нужно подать запрос в штатную ВЛК с просьбой предоставить информацию о том, на каком этапе утверждения находится ваше медицинское заключение", — отметил эксперт.

Также юрист добавил, что даже если срок действия медицинского заключения формально истек, это не обязывает человека автоматически обращаться за новым направлением на обследование. Затягивание процесса не является виной гражданина, поэтому никаких дополнительных медицинских манипуляций от него не требуется до момента принятия соответствующего решения. Владислав Дерий подчеркнул: "Пока нет официального отказа или направления на ВЛК, самостоятельно его проходить не нужно".

Как писали ранее Новини.LIVE, в условиях военного положения военнообязанные должны проходить медкомиссию ежегодно, однако для граждан, получивших отсрочку, действуют определенные послабления, и это требование на них обычно не распространяется. Впрочем, правоведы обращают внимание на важный нюанс: в правилах предусмотрено одно специфическое исключение, при котором прохождение ВЛК остается обязательным даже при наличии действующей отсрочки от призыва.

Также юристы пояснили, что для окончательного снятия с учета соответствующее медицинское заключение должно быть обязательно утверждено региональной военно-врачебной комиссией. Но в некоторых случаях сроки принятия такого решения могут существенно увеличиться.