Возмещение морального ущерба военнослужащим за задержку присвоения статуса УБД

Удостоверение УБД в руках мужчины. Фото: ТСН.ua

Хотя разведчик в судебном порядке доказал свое право на статус УБД, он лишился возможности получить денежную компенсацию за коммунальные скидки и социальные льготы за упущенное время за прошлые годы. Кассационная инстанция пояснила, что после получения удостоверения мужчина должен был обращаться за перерасчетом к поставщикам услуг, а не требовать возмещения материального ущерба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебный иск, который проанализировала юрист Ирина Трофименко.

ВС объяснил, почему задержка льгот УБД не является имущественным ущербом

Военнослужащий Службы внешней разведки Украины прошел длительные юридические споры, чтобы официально закрепить за собой статус участника боевых действий в антитеррористической операции. Профильная комиссия ведомства сначала приняла решение об отказе в признании этого факта, однако впоследствии суд признал такие действия противоправными и обязал предоставить разведчику соответствующий статус.

Одержав победу в суде, мужчина решил взыскать с работодателя значительную финансовую компенсацию за все годы, в течение которых он был лишен гарантированных государством льгот из-за незаконного решения комиссии.

Финансовые претензии истца состояли из двух частей. Моральные страдания от длительного противоправного поведения учреждения он оценил в 6 000 000 гривен.

Читайте также:

Имущественный ущерб же основывался на конкретных убытках за период проживания без статуса УБД. Разведчик требовал возместить 5 266 гривен разовой денежной помощи и 27 723,73 гривны компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск с 2016 по 2020 годы. Основная часть материальных претензий касалась утраченных 75% скидок на коммунальные услуги. Сюда вошли 30 763,46 гривен за жилищно-коммунальные услуги в 2016–2019 годах, 55 066,99 гривен за оплату электроснабжения с 2020 по 2022 год и 5 245 гривен за водоснабжение в период 2020–2023 годов.

Мужчина обосновывал свои требования тем, что именно из-за незаконного решения Службы внешней разведки он физически лишился возможности пользоваться социальными гарантиями. Он также утверждал, что в период отказа не мог обращаться к поставщикам услуг, поскольку на тот момент законных оснований для перерасчета платежей у него просто не было.

Однако Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда не поддержал такую логику, оставив в силе решения судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении исковых требований.

Судьи подробно разъяснили специфику применения статей 1173 и 1174 Гражданского кодекса Украины. В соответствии с правовой позицией Большой Палаты Верховного Суда от 3 сентября 2019 года по делу № 916/1423/17 (производство № 12-208гс18), для возложения гражданской ответственности на государство необходимо установить не только факт нарушения закона государственным органом, но и непосредственное причинение вреда этим решением.

Хотя закон предусматривает возмещение убытков независимо от вины органа, сам потерпевший обязан доказать факт причинения вреда, его точный размер и наличие причинно-следственной связи. Ссылаясь на статьи 12 и 81 Гражданского процессуального кодекса Украины, судьи подчеркнули, что в деликтных спорах эта обязанность полностью лежит на истце.

Ключевым аргументом для отказа стало то, что сам факт отмены решения комиссии в судебном порядке не является автоматическим доказательством причинения имущественного ущерба. Получив статус УБД, военнослужащий не пытался реализовать свои права в соответствии со стандартной процедурой. Он не обращался в государственные органы с заявлениями о выплате денежной помощи или компенсации за отпуск, а также проигнорировал коммунальные предприятия, где мог бы потребовать ретроспективного перерасчета платежей.

Кассационный суд подчеркнул, что такие обращения не являются требованием о досудебной защите, а представляют собой механизм непосредственной реализации прав ветерана, предусмотренный законом.

Как ранее писали Новини.LIVE, участники российско-украинской войны имеют законное право на получение статуса «участник боевых действий» (УБД). В Министерстве обороны разъяснили, что отдельные категории военнослужащих могут рассчитывать на этот статус без привязки к количеству дней, проведенных непосредственно на линии фронта.

Для официального оформления статуса УБД военнослужащему необходимо предоставить документальное подтверждение своего участия в защите страны.

В то же время юридические понятия "ветеран войны", "участник боевых действий" и "участник войны" существенно отличаются друг от друга по критериям предоставления и объему льгот. Действующее законодательство Украины четко разграничивает эти статусы.