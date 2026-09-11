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Главная Мобилизация ЦПД опроверг фейк РФ о принудительной мобилизации женщин

ЦПД опроверг фейк РФ о принудительной мобилизации женщин

Ua ru
11 сентября 2026 06:50
Россия распространила новую ложь о мобилизации украинок
Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Російські пропагандисти поширюють чутки про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок в Україні. Посилаючись на служби зовнішньої розвідки РФ, ЗМІ РФ стверджують, що вимогу щодо призову жінок висунула Києву Європа. Такі твердження не відповідають дійсності. Україна не планує примусово залучати жінок до війська.

Про з посиланням на Центр протидії дезінформації передає Новини.LIVE.

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Що вигадала російська пропаганда

У російській службі зовнішньої розвідки заявили, що Європа нібито вимагає від Києва почати мобілізацію українок: очільниця європейської дипломатії Кая Каллас нібито назвала це "кроком у правильному напрямку".

У ЦПД наголосили, що така інформація фейкова. Примусову мобілізацію жінок в Україні не проводять і не планують.

Жоден український чи європейський посадовець не висував вимог щодо мобілізації українок. В українському законодавстві ані законопроєктів, ані рішень про примусову мобілізацію громадянок України також немає.

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Жінки служать в Україні добровільно

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що жінки вступають до лав Сил оборони лише добровільно.

Росія вже не вперше поширює фейки про нібито "жіночу мобілізацію" в Україні. У ЦПД закликали не сприймати заяви російської служби зовнішньої розвідки як надійне джерело інформації.

За даними Центру, мета російських вкидів — викликати паніку в українському суспільстві, посилити розкол усередині країни та дискредитувати співпрацю України з європейськими партнерами.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Романа Костенка писав, що в Україні не запроваджуватимуть мобілізацію жінок. Українки можуть долучатися до війська, але лише за власним бажанням. Знижувати мобілізаційний вік теж не планують.

Також Новини.LIVE з посиланням на ТСН пояснював, чи можуть українських чоловіків призовного віку примусово повернути з Німеччини на Батьківщину. Про те, що дехто з військовозобов'язаних проживає за кордону ТЦК відомо й зараз. Попри це, для екстрадиції громадян України на Батьківщину в законодавстві Німеччини мають відбутися певні зміни, на впровадження яких потрібно кілька років.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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