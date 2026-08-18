Мобилизацию не отменят даже в случае нарушений со стороны ТЦК

Военнослужащие. Фото: Третий армейский корпус

Любомир Кучер Редактор, юрист

Суд отказался отменить призыв военнообязанного, которого в августе 2025 года признали годным к службе. Апелляционная инстанция подтвердила наличие процедурных нарушений со стороны ТЦК, однако признала их недостаточными для признания призыва незаконным, а следовательно, и отказала в освобождении мужчины из воинской части.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебное решение, опубликованное в "Судебно-юридической газете".

Суд не встал на защиту гражданина, которого мобилизовали с грубыми нарушениями

Несмотря на принудительную доставку в ТЦК и признанные судом процедурные ошибки, суд признал, что мобилизация жителя Донецкой области является законной. Апелляционная инстанция постановила, что нарушения не отменяют его статуса военнослужащего, а обжаловать решение медиков мужчина должен был через высшую комиссию ВЛК.

Речь идет о судебном деле, касающемся инцидента, произошедшего 7 августа 2025 года, когда гражданин оказался в помещении ТЦК и СП. По его словам, в военкомат его доставили принудительно, не предоставив времени для самостоятельного явления по повестке и не вручив мобилизационное распоряжение под личную подпись.

В тот же день он прошел ВЛК, которая признала его абсолютно здоровым и годным к несению военной службы. Истец настаивал, что врачи проигнорировали его предыдущие медицинские заключения и не провели надлежащее обследование. Уже на следующий день, 8 августа, руководитель ТЦК подписал приказ о призыве, и мужчину сразу зачислили в личный состав воинской части.

Однако служба продлилась недолго: 11 августа командир части издал приказ о признании этого военнослужащего ушедшим в самовольную отлучку 10 августа.

Ложные заключения ВЛК необходимо обжаловать и иметь подтверждение

Рассматривая жалобу на медицинское заключение, апелляционный суд обратил внимание на то, что истец не обращался в ВЛК более высокого уровня. Мужчина жаловался, что не ставил подписи об ознакомлении с решением комиссии и не получил бумажной справки.

На это судьи ответили, что бумажный документ выдается исключительно по запросу военнообязанного, поэтому доказательств такого обращения в материалах дела нет. Кроме того, суд подчеркнул, что суды не уполномочены самостоятельно устанавливать медицинские диагнозы или проверять правильность выводов врачей относительно годности лица к службе.

ТЦК имеет право проводить мобилизацию независимо от места учета

Суд отклонил и другой аргумент истца о незаконности мобилизации не по месту его официального воинского учета. В решении четко указано, что во время мобилизации граждан могут призывать независимо от того, где именно они состоят на учете. Поскольку у мужчины не было оформленного права на отсрочку, а ВЛК официально признала его годным, он подлежал призыву на общих основаниях.

Требование истца об исключении из списков воинской части суд также не поддержал. С момента зачисления в личный состав 8 августа он приобрел статус военнослужащего. Следовательно, его увольнение со службы возможно только в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством для прохождения службы.

В суде подчеркнули, что в случае, если мужчина считает, что состояние его здоровья ухудшилось или заключение ВЛК не соответствует действительности, он имеет право инициировать повторное прохождение медицинской комиссии для последующего увольнения. Однако, как свидетельствуют материалы дела, такого рапорта о дополнительном обследовании от врачей он своему командиру не подавал.

В результате апелляция лишь частично изменила решение суда первой инстанции. Судья признал наличие несущественных процедурных нарушений, но оставил в силе и призыв, и медицинское заключение.

Как ранее писали Новини.LIVE, юристы разъяснили, что любые требования работодателя к работнику пройти ВЛК при наличии должным образом оформленной отсрочки являются неправомерными.

В то же время прохождение медицинской комиссии без заранее собранного пакета медицинских документов лишь затруднит признание лица негодным к службе. Устные жалобы на плохое самочувствие не принимаются во внимание членами комиссии. Как правильно подготовиться к медосмотру, если состояние здоровья плохое.