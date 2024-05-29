Сколько спортсменов в ВСУ: цифра от Минспорта

Украинские спортсмены на войне. Фото: Министерство спорта

Более трех тысяч украинских спортсменов и тренеров защищают границы государства в войне против РФ. Большая часть из этого числа мобилизовалась добровольно. К примеру, первая ракетка Украины Сергей Стаховский.

Об этом Новини.LIVE сказал спикер Министерства молодежи и спорта Сергей Быков.

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"Стаховский — успешный человек и известный человек во всем мире, который пошел на войну и пока мы с вами общаемся, он нас с вами защищает. И таких примеров очень и очень много", — отметил спикер.

Он также напомнил о количестве погибших в войне спортсменов и тренеров. В настоящее время их уже более 460 спортсменов и тренеров.

"Среди них есть чемпионы Украины, Европы и мира, а также участники Олимпийских игр предыдущих лет. То есть на украинский спорт война влияет очень существенно, ведь российские оккупанты пытаются уничтожить всю Украину и разрушить все, что для нас ценно", — подытожил Быков.

Напомним, еще один украинский патриот пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Во время выполнения задачи по обороне границ страны погиб марафонец Роман Гаврилюк.

До начала полномасштабного вторжения россиян спортсмен вел мирную жизнь и занимался с детьми и юными атлетами, сообщает Национальный олимпийский комитет.