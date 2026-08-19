Временная защита в ЕС для людей с инвалидностью: новые правила 2026 года

Пограничник на КПП. Фото: ГПСУ

Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, но ввёл дополнительные проверки для тех, кто подаёт заявление впервые. В частности, украинцы с бессрочной инвалидностью и действующей отсрочкой от мобилизации имеют полное право на временную защиту в Евросоюзе. Нахождение на воинском учёте этому не препятствует, но при первом выезде в ЕС теперь необходимо подтвердить законность этого статуса или выполнение воинской обязанности.

Такое разъяснение дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Обязательно ли проходить ВЛК для получения защиты в Европе

Европейский Союз установил новые требования для украинцев, которые планируют впервые получить временную защиту в европейских странах. Согласно статье 2 Имплементационного решения Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года, продлевающего действие Решения 2022/382 до 4 марта 2028 года, заявители должны предоставить доказательства выполнения воинской обязанности, законного освобождения от неё или законного пересечения границы.

По словам юриста Юрия Айвазяна, военнообязанные украинцы с бессрочной группой инвалидности подпадают под эти критерии и могут беспрепятственно претендовать на европейское убежище.

Сам по себе статус военнообязанного не препятствует получению убежища в Европе. Юрий Айвазян отмечает, что наличие оформленной отсрочки и пожизненной инвалидности юридически доказывает, что человек не уклоняется от призыва, а освобожден от него по закону. В украинском законодательстве эта норма закреплена в пункте 2 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». При этом исключение из воинского учета или заключение ВЛК о полной негодности от мужчины не требуется.

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Правовую основу для самого выезда из Украины дает именно факт наличия инвалидности, а не будущий статус беженца в Евросоюзе. Пересечение государственной границы этой категорией граждан осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57 (пункт 2-1). В то же время для получения временной защиты за рубежом действует и общее правило статьи 2 Имплементационного решения Совета ЕС: человек должен был постоянно проживать в Украине до 24 февраля 2022 года и желает выехать из-за начала полномасштабной войны.

Какие документы должен предоставить на границе военнообязанный мужчина с инвалидностью для получения убежища в ЕС

Чтобы без проблем пройти процедуру по новым правилам в ЕС, заявителю понадобится полный пакет документов. Необходимо иметь загранпаспорт со штампом о легальном пересечении границы, удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение с указанием группы инвалидности, а также официальный документ, подтверждающий бессрочный характер инвалидности.

Военно-учетный статус подтверждается актуальным электронным документом из приложения «Резерв+» с указанной отсрочкой и его бумажной распечатанной копией с QR-кодом. В то же время юрист подчеркивает, что конкретные детали подачи документов и требования к их переводу следует уточнять уже в органах той страны ЕС, куда прибывает человек.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, правительство оптимизировало правила подтверждения военно-учетных данных для мужчин призывного возраста при оформлении услуг в зарубежных дипломатических учреждениях.

В то же время юристы объяснили, почему момент приобретения статуса военнослужащего привязан исключительно к зачислению лица в списки личного состава учебного центра, даже если гражданин ранее не служил и еще не принес присягу. Как это определяет грань между административной ответственностью за уклонение от учета и уголовным наказанием за самовольное оставление части или дезертирство.