Увольнение из армии для ухода за бабушкой: какие требования предусмотрены законом

Уход за пожилыми родственниками и врачи МСЭК. Фото: Magnific

Мобилизованный гражданин имеет законные основания покинуть службу по семейным обстоятельствам, чтобы ухаживать за бабушкой, однако сам по себе преклонный возраст родственницы не является достаточным аргументом. Для оформления такого увольнения семье придется пройти ряд медицинских комиссий и документально подтвердить нетрудоспособность всех членов семьи первой степени родства.

Такое разъяснение дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Можно ли уволиться со службы для ухода за бабушкой, если у неё есть дети

Украинское законодательство в особый период предусматривает механизмы, позволяющие военнообязанным избежать призыва или демобилизоваться из-за необходимости заботиться о близких. Практика показывает, что оформить такой уход можно не только за собственными родителями, но и за родственниками второй степени родства, в частности за бабушками.

Ситуация усложняется, если у бабушки есть собственные дети, например, трое наследников пенсионного возраста, однако даже при таких обстоятельствах у мобилизованного внука остается шанс на законное освобождение из рядов армии.

Дальнейший порядок действий в подобных случаях четко регламентируется частью 12 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Согласно этому нормативному акту, во время действия военного положения военнослужащие могут быть освобождены в связи с необходимостью осуществлять постоянный уход за членом семьи второй степени родства.

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В таком случае требованием к самой бабушке, нуждающейся в уходе, является наличие у нее официально установленной инвалидности I или II группы. Кроме того, её состояние здоровья должно быть подтверждено соответствующим документом от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или решением экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека,в котором будет прямо указана потребность женщины в постоянном уходе.

Наибольшее количество вопросов обычно вызывает требование закона об отсутствии других членов семьи первой и второй степени родства. Поскольку, по словам мужчины, обратившегося к юристу, у 90-летней женщины есть трое живых детей, которые по умолчанию обязаны заботиться о ней, одного лишь факта их пребывания на пенсии для военкомата будет недостаточно.

Чтобы внук получил право на освобождение от службы, все эти дети-пенсионеры должны получить собственные заключения от МСЭК или ЛКК о том, что они сами нуждаются в постоянном уходе. Только при условии, что все прямые родственники официально признаны неспособными оказывать физическую помощь, обязанность опекунства законно переходит к мобилизованному внуку, позволяя ему вернуться к гражданской жизни.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, благодаря последним законодательным изменениям гражданам больше не нужно лично посещать ТЦК для обновления просроченных военно-учетных документов на бумажных носителях. Поскольку государство полностью отказалось от их выдачи, для подтверждения своего статуса достаточно воспользоваться мобильным приложением «Резерв+».

В то же время следует учитывать, что даже официальное бронирование от предприятия не является абсолютной гарантией от попадания в розыскные базы ТЦК, если военнообязанный сознательно проигнорировал прохождение медицинской комиссии. Тем не менее избавиться от статуса разыскиваемого можно без личного визита в военкомат. Юристы объяснили план действий.