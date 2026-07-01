Утеря удостоверения УБД: как восстановить документ

Военные на задании, удостоверение УБД. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В случае утери удостоверения УБД или военного билета документ можно восстановить. Откладывать решение этого вопроса не стоит. Процедура восстановления гораздо проще, чем кажется.

Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как восстановить утерянное удостоверение УБД или военный билет

Документы военнослужащих, а также представителей рядового и начальствующего состава восстанавливает орган сектора безопасности и обороны, где они проходят или проходили службу. Если же удостоверение потеряли добровольцы, которые, согласно решению межведомственной комиссии Минветеранов, получили статус УБД, восстановить документ им поможет Министерство по делам ветеранов Украины.

Документы можно подать непосредственно в Минветеранов или через ближайший ЦПАУ.

Какие документы понадобятся для восстановления удостоверения УБД:

заявление в произвольной форме;

копия паспорта;

копия РНОКПП (ИНН);

фотография размером 3×4;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

удостоверение, подлежащее замене (если оно сохранилось).

Если документы подает не сам военнослужащий или ветеран, а его представитель, необходимо предоставить доверенность и документ, удостоверяющий личность этого человека.

Документы принимает Министерство по делам ветеранов Украины или ЦПАУ по месту жительства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что за нарушение воинского учета предусмотрен штраф. Признать нарушение и уплатить задолженность можно в приложении "Резерв+". Объявить гражданина, не уплатившего штраф, в повторный розыск военкомат не может.

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