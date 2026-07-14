На Франковщине мужчина побил военных ТЦК: суд его наказал

Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: "Суспільне Луцьк"

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Ивано-Франковской области состоял суд над жителем села Ровня, избившем троих военнослужащих ТЦК. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Подробности дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 20 марта 2025 года в селе Ровня Калушского района, где четверо сотрудников ТЦК и СП вместе с полицейскими проводили мероприятия по оповещению военнообязанных.

"Примерно в 19:15 служебный автомобиль Ford Galaxy, в котором находились двое военных, остановился на обочине при выезде из села, ожидая полицейскую машину. Через несколько минут житель Ровно, ехавший с пассажирами на легковушке Kia Sorento в сторону Рожнятова, остановился перед ними. Мужчина подбежал к водительской двери Ford Galaxy, открыл ее и начал ругаться и выкрикивать требования не проводить в селе мероприятия по оповещению и мобилизации", — говорится в приговоре.

В дальнейшем, как установил суд, обвиняемый попытался вытащить представителей ТЦК и СП из салона служебного автомобиля. Не сумев открыть задние двери, он начал бить руками по стеклу. В это же время пассажиры Kia Sorento окружили Ford Galaxy и также начали нецензурно выражаться.

"Обвиняемый, угрожая поджечь автомобиль Ford Galaxy, ударил кулаками по голове военнослужащего, находившегося за рулем. Затем вытащил из автомобиля на обочину второго военного и также избил его кулаками. Чтобы избежать столкновения, второй потерпевший сбежал с места происшествия", — добавили в приговоре.

Далее, согласно судебному документу, житель села не прекратил нападение и продолжил наносить удары первому военнослужащему ТЦК и СП. Конфликт пытались пресечь двое местных жителей. Воспользовавшись моментом, когда внимание нападавшего удалось отвлечь, военные сели в служебный Ford Galaxy и попытались покинуть место происшествия, однако обвиняемый подбежал к автомобилю и разбил заднее стекло.

В материалах уголовного дела указано, что потерпевшими признаны трое военнослужащих ТЦК и СП.

Решение суда

В ходе рассмотрения дела в суде обвиняемый полностью признал свою вину. Также он заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Перед вынесением решения суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств. В частности, было учтено, что мужчина воспитывает ребенка с инвалидностью, добровольно компенсировал причиненный материальный ущерб в сумме 19 700 гривен, а также перечислил 150 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины.

В итоге Рожнятовский районный суд признал жителя села Ровня виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований. Ему назначили наказание в виде одного года условного срока.

Кроме того, по решению суда с осуждённого взыскали в пользу государства 45 168 гривен процессуальных расходов.

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