В ТЦК назвали размер штрафов за неявку по повестке
В Украине некоторые военнообязанные до сих пор считают, что если повестку не вручили лично под подпись, то в таком случае можно не явиться в ТЦК. Однако на самом деле документ может быть отправлен тремя способами, и за его игнорирование человеку грозит штраф.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны.
Какой штраф грозит за игнорирование повестки
В Харьковском ОТЦК на странице в Facebook сообщили, что заказное письмо с повесткой, приходящее через «Укрпочту», или повестка, врученная группой оповещения ТЦК, имеют одинаковую юридическую силу. Эта равнозначность закреплена на уровне законодательства.
"Повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, который заполняется представителем районного (городского) ТЦК. Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу", — говорится в сообщении.
Как пояснили в ТЦК, гражданин может получить повестку тремя способами: лично от группы оповещения, в помещении ТЦК или заказным почтовым отправлением. При этом данные о вручении, отправке и статусе фиксируются в реестре «Оберег».
Заказное письмо приходит по тому адресу, который человек указывал при уточнении военно-учетных данных. Если же такого уточнения не было, то письмо приходит по месту регистрации или декларирования. После этого у гражданина есть три суток, чтобы забрать повестку.
И после этого начинается основной отсчет. То есть у жителей крупных городов (областных центров) есть 7 дней для явки в ТЦК, а у жителей других населенных пунктов — 10 дней.
Таким образом, если лицо получило повестку надлежащим образом, то считается уведомленным. То есть незнание о получении или фраза «не заметил письма» — не являются оправданием.
Если человек проигнорировал повестку и нарушил правила городского учета, то ему грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Также его могут объявить в розыск.
В случае, если гражданин систематически игнорирует повестки, в таком случае не исключена уже уголовная ответственность по ст. 36 УК. Санкция предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.
В то же время, если человек не может явиться в ТЦК в назначенное время, законом предусмотрено три дня после указанной даты, чтобы сообщить о причине неявки. Это означает, что явиться в ТЦК нужно будет на следующей неделе.
Среди причин, которые могут служить оправданием неявки: болезнь, стихийное бедствие, боевые действия и их последствия, смерть близкого родственника. Однако важно подчеркнуть, что эти причины должны быть подтверждены документально.
Как сообщали Новини.LIVE, лицо, нарушившее правила воинского учета, может уплатить штраф на льготных условиях. Однако это можно сделать только в течение короткого периода.
Также мы писали, что розыск в "Резерв+" снимается после уплаты штрафа, однако в некоторых случаях он может остаться.
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