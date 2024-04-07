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У украинцев могут мобилизовывать транспорт, — Разумков

7 апреля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
У украинцев могут мобилизовывать транспорт, — Разумков
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В законопроекте о мобилизации остался пункт о возможности мобилизации транспорта в полном объеме. То есть у любого бизнеса — или у гражданских — смогут забрать транспорт на нужды военных в любом количестве.

Об этом Новини.LIVE сообщил депутат ВРУ Дмитрий Разумков.

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Мобилизация транспорта

В законопроекте о мобилизации есть пункт о мобилизации транспорта на нужды армии. Проблема, по мнению Дмитрия Разумкова, в том, что забрать могут абсолютно весь транспорт, и некоторые бизнесы не смогут работать.

"Мы говорили, что нельзя, например, у предприятий забирать весь транспорт. Понятно, когда забирают 30% машин, но не все же! Люди должны продолжать работать, чтобы получали зарплату, чтобы шли налоги в бюджет, обеспечивающие экономику нашего государства", — сказал Дмитрий Разумков.

Также этот пункт несет коррупционную составляющую, ведь ограничений на мобилизацию транспорта нет. Нардеп надеется, что эти поправки не пройдут на голосование.

"Следующий вопрос, на который тоже ответа нет, — это мобилизация сельхозтехники. Я понимаю, что экскаватор может копать окопы, трактор что-то перевозить, но зачем военным комбайны? Чтобы пришел военком и сказал: "Дай мне деньги, и я не буду твою технику трогать?". Или например, забрать машину у ФОПа?" — добавил народный депутат.

Напомним, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК не может задерживать граждан на улицах с применением физической силы.

Также отметим, что президент Украины подписал закон, предусматривающий отмену статуса "ограниченно пригодный".

Дмитрий Разумков
транспорт
авто
мобилизация
законопроект

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