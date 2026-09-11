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Главная Мобилизация Вернут ли военнообязанных из Германии: мнение адвоката

Вернут ли военнообязанных из Германии: мнение адвоката

Ua ru
11 сентября 2026 04:50
Возможно ли принудительное возвращение украинских мужчин из Германии на Родину
Адвокат Юрий Демченко. Фото: advokatpost.com

Адвокат Юрий Демченко заявил, что для возвращения украинских мужчин из Германии на Родину в связи с мобилизацией в настоящее время нет юридических оснований. Без соответствующей процедуры немецкие власти не могут передать Украине данные о мужчинах призывного возраста. Неисполнение воинских обязанностей не является основанием для депортации.

Об этом со ссылкой на материал ТСН сообщает Новини.LIVE.

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Может ли Германия передать Украине данные о мужчинах

Тема возможного возвращения украинских мужчин из Германии приобрела резонанс после заявления немецкого чиновника о готовности помочь Украине с идентификацией граждан призывного возраста. Для этого, в частности, могут использовать данные о выплатах социальной помощи и информацию о видах на жительство.

По словам Юрия Демченко, от передачи таких данных ничего не изменится. Многие украинцы и без того уже указывали, где проживают за рубежом, ведь эта информация была нужна для обновления военно-учетных данных в "Резерв+".

"ТЦК и так знает, что тот или иной человек проживает за рубежом. Мобилизация проводится только на территории Украины, за рубежом она не может иметь место", — объяснил правовед.

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В то же время Германия не может передавать Украине персональные данные просто по запросу. Для этого требуется соответствующая процедура с учетом законодательства.

Что нужно для возвращения мужчин в Украину

Демченко отметил, что международные соглашения между Украиной и Германией не предусматривают простой передачи людей за невыполнение воинских обязанностей. В то же время возвращение из Германии возможно, если человек нарушил закон на территории этой страны.

По словам адвоката, теоретически Германия может изменить подход к украинским мужчинам, но для этого придется вносить изменения в европейское и немецкое законодательство, а также заключать новые соглашения:

"Для этого нужно переписать европейское и немецкое законодательство, нужно подписать соглашения. Учитывая, как в Европе проходит нормотворческая деятельность, на это может уйти 2–3 года".

По состоянию на конец прошлого года в Германии находились около 328 тысяч украинских мужчин.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на REUTERS писал о заявлении министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Чиновник призвал украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории Германии, возвращаться на Родину. Берлин может помочь Киеву идентифицировать таких граждан по данным о проживании и социальных выплатах.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Романа Костенко сообщал, что в Украине не будут вводить мобилизацию женщин. Украинки могут вступать в армию, но только по собственному желанию. Снижать мобилизационный возраст тоже не планируют.

Германия военный призыв мобилизация военнообязанные мужчины
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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