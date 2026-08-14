Военный учет через Дію: что изменилось для работодателей

Оформление военно-учетного документа на портале Дія. Фото иллюстративное: diia.gov.ua

Любомир Кучер Редактор, юрист

Украинские компании теперь могут сверять и обновлять данные военного учета работников через портал Дія. Правительство изменило правила, поэтому бизнесу больше не придется возить бумажные списки в ТЦК и дублировать документы. Все данные о новых или уволенных сотрудниках руководители будут отправлять онлайн несколькими кликами.

Об этом 13 августа сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Как работает новый цифровой сервис

Ранее руководители сами относили документы к военкоматам, чтобы сверить военно-учетные данные работников. Так же вручную приходилось сообщать о новом найме, увольнении, смене домашнего адреса и фамилиях сотрудников.

Теперь всю эту отчетность можно передать в электронном виде. Если работодатель отправляет документ через Дію. Бумажные дубликаты больше не требуются.

Процесс обновления данных очень прост. Руководитель или уполномоченный представитель бизнеса должен зайти на портал Дія, заполнить нужную форму и подтвердить ее электронной подписью .

После проверки система обновляет информацию о принятии на работу или увольнении в реестре "Оберіг" в течение 72 часов. Это существенно снижает нагрузку на работников ТЦК, ускоряет работу компаний и минимизирует риск ошибок.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката, партнера АО RELIANCE Ирину Цыбко сообщал, что добровольцы могут попасть в избранную воинскую часть, даже не обращаясь в ТЦК и СП. Нужно определиться с подразделением и должностью, пройти собеседование, получить рекомендательное письмо и пройти ВВК. После этого командир части может издать приказ о причислении в армию.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf писал, что счета военнообязанных могут заблокировать. Такое наказание грозит мужчинам, которые не платят штраф за нарушение военного учета. Арест на счета налагают в рамках уголовного производства.