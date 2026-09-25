Как предприятиям вести военный учет: правила и исключения

Ведение учета. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинские предприятия, за исключением индивидуальных предпринимателей-работодателей, обязаны на постоянной основе собирать военно-учетные данные своих подчиненных. Официальный трудовой договор обязывает компанию фиксировать информацию о мужчинах до 60 лет и женщинах-медиках в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1487.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Обязанности бизнеса и ответственность руководства

Ведение воинского учета является обязательной процедурой для всех юридических лиц в Украине, независимо от масштаба их бизнеса или сферы деятельности. Министерство обороны подчеркивает, что из-за полномасштабной войны государство существенно ужесточило требования к этому процессу.

Единственное исключение сделано для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые выступают работодателями для наемных работников, поэтому закон освобождает их от этой обязанности.

Кого необходимо поставить на учет на работе. Фото: Минобороны Украины

На предприятиях организация процесса полностью лежит на руководителе. Именно директор или глава компании несет личную ответственность за надлежащее состояние дел, хотя непосредственно вести документацию он не обязан.

Читайте также:

Компания должна собирать актуальную информацию о работниках, поддерживать её в надлежащем состоянии и своевременно передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Кого из работников включают в списки

Кадровые службы должны собирать данные о тех специалистах, с которыми подписан официальный трудовой договор. Это требование касается как сотрудников, работающих по основному месту работы, так и совместителей.

Кто должен вести учет. Фото: Минобороны Украины

В систему внутреннего контроля предприятия попадают следующие категории призывников, резервистов и военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (для высшего офицерского состава действует возрастной ценз до 65 лет), если они не исключены из воинского учета;

женщины, которые должны состоять на воинском учете в связи со своей специальностью (например, медицинского или фармацевтического профиля).

Особые статусы, мобилизация и гражданские договоры

Правила фиксации данных варьируются в зависимости от текущего статуса человека и формата его трудоустройства.

Минобороны обращает внимание на несколько ключевых ситуаций:

Мобилизованные сотрудники . Если человека призывают в ряды Сил обороны Украины, он меняет статус с военнообязанного на военнослужащего. Предприятие прекращает вести в отношении него военный учет, однако информация о таком лице должна храниться в списках персонального учета компании до окончания текущего календарного года.

. Если человека призывают в ряды Сил обороны Украины, он меняет статус с военнообязанного на военнослужащего. Предприятие прекращает вести в отношении него военный учет, однако информация о таком лице должна храниться в списках персонального учета компании до окончания текущего календарного года. Снятые и исключенные из учета. Компания не фиксирует лиц, получивших статус «исключенных из воинского учета», поскольку они больше не являются военнообязанными. Если же статус работника — «снят с учета», он остается военнообязанным. Такого человека работодатель обязан направить в ТЦК и СП для обновления данных и постановки на учет, после чего его данные вновь вносятся в корпоративные списки.

Компания не фиксирует лиц, получивших статус «исключенных из воинского учета», поскольку они больше не являются военнообязанными. Если же статус работника — «снят с учета», он остается военнообязанным. Такого человека работодатель обязан направить в ТЦК и СП для обновления данных и постановки на учет, после чего его данные вновь вносятся в корпоративные списки. Приостановление договора . В случаях, когда из-за вооруженной агрессии против Украины компания не может обеспечить условия труда или человек не способен выполнять обязанности, стороны имеют право приостановить трудовой договор. Несмотря на это, работодатель должен и в дальнейшем вести воинский учет такого сотрудника.

. В случаях, когда из-за вооруженной агрессии против Украины компания не может обеспечить условия труда или человек не способен выполнять обязанности, стороны имеют право приостановить трудовой договор. Несмотря на это, работодатель должен и в дальнейшем вести воинский учет такого сотрудника. Гражданско-правовые договоры и индивидуальные предприниматели-подрядчики. Предприятие не обязано вести воинский учет специалистов, предоставляющих услуги по гражданско-правовым договорам, а также тех, кто работает в качестве индивидуального предпринимателя-подрядчика.

Также Новини.LIVE сообщали, что фотография повестки в Viber или другом мессенджере не налагает на удаленного работника, находящегося за границей, обязанности срочно возвращаться в Украину и обращаться в военкомат. Отправка повестки через соцсети является прямым нарушением правил воинского учета со стороны работодателя, ведь закон обязывает уведомлять удаленных работников исключительно заказными письмами по почте. Соответственно, объявить человека в розыск за игнорирование сообщений в чатах ТЦК не имеет права.

Поступление забронированного специалиста в вуз не изменяет его мобилизационный статус автоматически. Закон прямо запрещает пользоваться двумя основаниями для отсрочки одновременно, поэтому военнообязанному придется сделать выбор.

В то же время увольнение незабронированного сотрудника не лишает автоматически брони его коллегу. Нормы позволяют критически важным предприятиям сохранять отсрочку даже для одного военнообязанного работника, оставшегося в штате, без применения стандартных лимитов и пропорций, прописанных в правительственных постановлениях.