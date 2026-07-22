Возвращение на службу после СЗЧ: как избежать последствий

Возвращение после СЗЧ. Фото: sud.ua, Getty. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине существует процедура возвращения на службу после СЗЧ по упрощенной процедуре. Существуют основные требования к военнослужащему, чтобы он избежал уголовной ответственности.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Возвращение на службу после самовольного отсутствия

По словам адвоката, полное освобождение от уголовной ответственности возможно при условиях, предусмотренных ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины (новая реформа, касающаяся добровольного возвращения из СЗЧ).

Основные требования и алгоритм действий:

Добровольность и первичность

Это должен быть ваш первый случай самовольного оставления части (СОЧ) или дезертирства, и вы должны вернуться добровольно, а не после задержания правоохранительными органами.

Согласие командира

Необходимо получить письменное согласие командира воинской части (соответствующего командира) о готовности принять вас обратно на службу и продолжить её прохождение.

Ходатайство к следователю/прокурору/суду

Вы или ваш адвокат подаете ходатайство следователю (ГБР) или прокурору о намерении вернуться на службу.

Прокурор или следователь на основании заранее полученного письменного согласия командира подает в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

"Суд выносит постановление об освобождении от уголовной ответственности по ч. 5 ст. 401 УК Украины. После возвращения в строй и вступления в законную силу постановления суда восстанавливаются все виды денежного обеспечения, льготы и социальные гарантии", — подытожила адвокат.

Напомним, группы оповещения ТЦК имеют право задерживать военных в СЗЧ. После этого лиц передают в военную службу правопорядка.

Также стоит знать, что военному могут возобновить выплаты после СЗЧ в определенных случаях. Для этого главное — добровольно вернуться на службу.

Недавно суд в Черниговской области наказал военнослужащих, находящихся в СЗЧ, за то, что они продавали гранаты. Оружие было похищено.