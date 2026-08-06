Врачи не провели надлежащий осмотр на ВЛК: как обжаловать такую мобилизацию

Осмотр мужчины на медкомиссии. Фото: УНИАН, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Если мобилизованный гражданин на самом деле не проходил осмотр врачей на ВВК и не подписывал документы, но оказался в части с поддельными заключениями врачей, изменить его текущий статус военнослужащего уже не удастся, однако можно добиваться увольнения по состоянию здоровья.

Такой совет дали юристы в ответ на запросы граждан, передает Новини.LIVE.

Как обжаловать решение ВВК в 2026 году

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала о личном опыте произвола врачей на военно-медицинской комиссии.

Вопрос о законности действий территориальных центров комплектования возник после инцидента с 52-летним мужчиной, которого представители ТЦК силой вытащили из машины прямо на улице. После двухчасового пребывания на улице гражданина в тот же день доставили в воинскую часть, оформив ему заключение ВВК, хотя он не проходил никакого медицинского осмотра и не общался ни с кем из врачей, несмотря на наличие в документах даже готовой кардиограммы и наличие серьезных хронических заболеваний.

Мужчина не подписывал никаких документов, а по прибытии в воинскую часть лично заявил о непрохождении комиссии, однако эти слова полностью проигнорировали. Кроме того, отмечается, что он завершил срочную службу ещё в 1993 году и является резервистом первого разряда, хотя по возрасту (35 лет) должен был бы автоматически сняться с учёта, однако в военном билете соответствующей отметки нет. В связи с этим жена обратилась за юридической помощью, чтобы выяснить, какие законные шаги необходимо предпринять для обжалования сложившейся ситуации.

На обращение ответила юрист Елена Дудченко, которая разъяснила дальнейший алгоритм действий. Она отметила, что обжаловать заключение можно с помощью медицинских документов, подтверждающих наличие заболеваний, дающих право на освобождение от службы.

В таком случае юрист советует направлять обоснованное заявление в региональную ВВК или в административный суд, но подчеркивает, что лучше отдать предпочтение первому варианту. В то же время специалист обратила внимание, что из-за изменения статуса отменить саму процедуру мобилизации уже невозможно, поскольку гражданин официально стал военнослужащим, поэтому законным выходом из ситуации остается исключительно освобождение по состоянию здоровья или по другим предусмотренным законом основаниям.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, военнообязанного могут призвать на службу после ВВК, причем иногда это происходит даже тогда, когда человек после медосмотра попадает на стационарное лечение в больницу. Юристы дали совет, как уточнить название и номер воинской части, в которую направили новобранца, если с ним пропала связь.

Официальная процедура прохождения ВВК является обязательной лишь для определенного законом круга лиц, поскольку именно она устанавливает уровень годности к выполнению воинских обязанностей. Несмотря на то, что этот вопрос нередко вызывает немало споров и путаницы, все категории граждан, подлежащих такому осмотру, четко зафиксированы в нормативно-правовых актах.

По итогам работы комиссии лицо может быть официально признано временно негодным к службе в армии. В таком случае предусмотрен обязательный повторный осмотр через определенный промежуток времени, который проводится в том же медицинском учреждении, но исключительно в том месте, где осуществлялась предыдущая проверка.