Выезд призывника за границу: проходить ВВК не нужно

Пограничники проверяют документы на границе. Фото: ГПСУ, mukachevo.net

Призывники, то есть граждане в возрасте до 23 лет, имеют право выезжать за границу во время действия военного положения. Ограничений для них нет. И проходить военно-врачебную комиссию для этого не требуется.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Проблемы с выездом за границу

После 24 февраля 2022 года в процессе пересечения государственной границы Украины произошли существенные изменения. Эти изменения связаны с военным положением, объявленным в тот же день.

После этого выезд за границу был закрыт для части граждан Украины. Это ограничение касается граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет.

Исключение составляют только те граждане, у которых есть отсрочка или бронирование. Также ограничение не касается тех мужчин, которые не состоят на воинском учете.

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ВЛК призывнику для выезда за границу: такого требования нет

Граждане, имеющие статус призывника и не достигшие 25-летнего возраста, могут выезжать за границу. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами этого процесса.

Мужчину, в частности, интересовало, нужно ли ему проходить военно-медицинскую комиссию для выезда за пределы Украины. Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что эти процессы никоим образом не связаны между собой.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Проходить ВЛК для выезда за границу не требуется. Кроме того, согласно пункту 22 Постановления КМУ № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их приема на военную службу в добровольном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой документ нужно получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, имеющие право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военнообязанный до 23 лет может выехать за границу.

Бывший ограниченно годный, которому не исполнилось 23 лет, имеет право выезжать за границу. Вместе с тем он подпадает под мобилизацию как военнообязанный. Поэтому пересечь государственную границу он может, но до границы ТЦК имеет право мобилизовать такого гражданина.