Выезд за границу для бывших полицейских: выпустят ли из Украины

Проверка на границе и решение о выезде. Фото: ГПСУ, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Отсутствие актуального заключения военно-медицинской комиссии не может служить единственной причиной для запрета на выезд из Украины. Бывшие сотрудники правоохранительных органов, сменившие статус на военнообязанных, рискуют получить отказ на границе совсем по другим причинам, связанным с задержкой обновления электронных баз данных после увольнения.

Об этом говорится в разъяснении юриста Юрия Айвазяна, цитирует Новини.LIVE.

Отменяет ли отметка о необходимости прохождения военно-медицинской комиссии право на выезд за границу бывшим сотрудникам правоохранительных органов

Бывшие сотрудники Национальной полиции, которые после увольнения встали на учет, но еще не прошли военно-медицинскую комиссию, имеют законное право выезжать за пределы Украины.

Пустые поля, касающиеся даты, номера протокола и постановления ВЛК в приложении «Резерв+», никоим образом не делают электронный военно-учетный документ недействительным. Если программа способна сгенерировать пригодный для считывания QR-код, такая цифровая запись имеет абсолютную юридическую равноценность с бумажным аналогом. По словам адвоката Юрия Айвазяна, само по себе отсутствие новой ВЛК после увольнения из полиции не является самостоятельным основанием для отказа в пересечении государственной границы.

В то же время для мужчин 2003 года рождения ключевым фактором при выезде становится именно их возраст, а не медицинские справки или статусы. Специалист отмечает, что если на день пересечения границы лицу еще не исполнилось 23 года, общие ограничения военного положения на него вообще не распространяются. Граждане в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут свободно выезжать, независимо от наличия или отсутствия результатов медицинской комиссии и отсрочки.

Исключением являются лишь те лица, которые подпадают под специальный режим пункта 2-14 Правил пересечения границы, касающийся отдельных действующих сотрудников государственных органов и должностных лиц.

Однако, если бывшему сотруднику правоохранительных органов уже исполнилось 23 года, ему обязательно потребуется действующее самостоятельное основание для выезда.

Если отсрочка предоставлялась исключительно в связи со службой в полиции, действующий порядок требует ее отмены сразу после увольнения из учреждения или предприятия. Информация в программе «Резерв+» часто обновляется со значительной задержкой, пока реестр «Оберег», Пенсионный фонд и бывший работодатель проводят обмен данными.

Как подготовиться к пересечению границы, чтобы избежать неприятностей

Чтобы избежать неприятностей на пункте пропуска, правозащитник советует обновлять военно-учетный документ в приложении непосредственно в день запланированной поездки. Прежде всего нужно убедиться в наличии загранпаспорта и сгенерированном QR-коде.

А для 23-летних крайне важно, чтобы срок действия бронирования ещё не истек и оно отображалось как активное. Кроме того, в базе не должно быть никаких сообщений о том, что лицо находится в розыске или о фиксации нарушений, поскольку отсутствие документа или розыск являются непреложными основаниями для запрета на выезд.

Как ранее писали Новини.LIVE, юристы поясняли, что, несмотря на то, что для педагогических работников, освобожденных от призыва, действуют общие запреты на выезд из страны, действующее законодательство предусматривает конкретные исключения, при которых им гарантирован беспрепятственный пропуск.

К тому же статус военнообязанного никоим образом не ограничивает право лиц с инвалидностью свободно выезжать из Украины во время военного положения. Однако для успешного прохождения контроля на пункте пропуска таким гражданам достаточно лишь предъявить пограничникам любой из трех утвержденных государством документов.