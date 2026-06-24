Выезд за границу при инвалидности 1-й группы: требуется один документ

Проверка документов гражданина Украины на государственной границе. Фото: ГПСУ

Любомир Кучер Редактор, юрист

Граждане, у которых установлена любая группа инвалидности, имеют право беспрепятственно пересекать государственную границу. Ограничения, введенные на время военного положения, на них не распространяются. Однако необходимо иметь при себе документ, подтверждающий наличие группы инвалидности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и граждане с инвалидностью

Военный учет предусматриваетцелый ряд исключений для граждан мужского пола, у которых была определена и подтверждена соответствующими государственными структурами инвалидность 1–3 группы. Эти исключения касаются, в частности, мобилизации и военной службы.

Граждане с инвалидностью должны быть исключены из воинского учета. К ним не должны применяться никакие санкции со стороны представителей групп оповещения ТЦК.

Кроме того, такие лица имеют право выезжать за границу. Пограничники не могут препятствовать им в осуществлении этого права.

Важный документ об инвалидности

К юристам обратился гражданин, имеющий инвалидность первой группы. Мужчина поинтересовался возможностью выезда за границу, а также тем, какие документы необходимо иметь при себе.

Адвокат Юрий Айвазян заверил гражданина: "Вы можете и въехать, и выехать из Украины. Причем без каких-либо проблем".

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, какой документ важен для выезда за границу гражданам этой категории: "Для пересечения границы вам обязательно нужно иметь соответствующий документ об инвалидности. Это может быть удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение, или удостоверение о социальной помощи, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью".

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, что военнообязанный до 23 лет может выехать за границу.

Бывший ограниченно годный, которому не исполнилось 23 лет, имеет право выезжать за границу. Вместе с тем он подпадает под мобилизацию как военнообязанный. Поэтому пересечь государственную границу он может, но до границы ТЦК имеет право мобилизовать такого гражданина.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что гражданина с временной негодностью могут не выпустить за границу.

Гражданин с временной негодностью может выехать за границу до истечения срока действия ранее пройденной ВВК. Но в некоторых случаях пограничники будут иметь право отказать гражданину в пересечении государственной границы. Поэтому, как пояснили юристы, право на выезд придется оформлять через суд.