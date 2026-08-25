Заброньованим надходять повістки: чи загрожує їм мобілізація

Сотрудники ТЦК во время проверки документов. Фото: Суспільне. Дніпро

Зарезервированные военнообязанные могут получать повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки. Такой вызов не означает автоматической отмены резервирования или мобилизации. Причиной может быть, в частности, уточнение военно-учетных данных.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему забронированному могут прислать повестку

Действующее бронирование не снимает человека с воинского учета. Поэтому ТЦК и СП может вызвать забронированного военнообязанного, в частности для уточнения и сверки воинско-учетных данных.

Во время такого визита могут проверять актуальность информации о месте проживания, семейном положении, образовании, состоянии здоровья и месте работы. Также сведения могут сверяться с данными военно-учетного дела и реестра "Оберег".

Повестка может отображаться и в приложении "Резерв+" одновременно с действующей бронью. Эти два статуса не противоречат друг другу.

Читайте также:

Какая повестка не означает мобилизацию

Ключевое значение имеет цель вызова, указанная в документе. Повестка для уточнения военно-учетных данных не является мобилизационным распоряжением.

Отдельно военнообязанного могут вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии. Само по себе бронирование не освобождает от всех процедур, связанных с воинским учетом.

В то же время мобилизационное распоряжение имеет иное назначение — оно связано с направлением военнообязанного к месту прохождения военной службы после выполнения необходимых процедур.

Поэтому, если в повестке указана необходимость уточнить данные, это само по себе не означает, что человека сразу отправят в воинскую часть.

Могут ли мобилизовать человека, находящегося под бронированием

При действующей бронью человек имеет отсрочку от призыва во время мобилизации на срок ее действия. Получение повестки само по себе эту отсрочку не отменяет.

В то же время бронь не означает, что военнообязанный может игнорировать законные вызовы ТЦК и СП. Неявка без уважительной причины может повлечь за собой административные последствия.

Что делать, если пришла повестка

Прежде всего следует проверить, для чего именно человека вызывают, а также дату, время и место явки. В ТЦК и СП рекомендуется взять военно-учетный документ и подтверждение действующей отсрочки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что семьи Героев Небесной Сотни могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо соответствовать установленным законодательством условиям и предоставить соответствующие документы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде назвали новую категорию военнообязанных, которая может получить отсрочку от мобилизации. Соответствующие изменения должны расширить перечень лиц, которые могут воспользоваться правом на отсрочку.